Bộ Y tế siết kiểm tra An cung ngưu hoàng hoàn, xử lý nghiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh và quảng cáo thuốc cổ truyền, trong đó đặc biệt lưu ý đối với An cung ngưu hoàng hoàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn. Ảnh: CA tỉnh Thanh Hóa/TTO

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng vừa phát hiện, xử lý đường dây sản xuất, buôn bán An cung ngưu hoàng hoàn giả. Vụ việc tại Thanh Hóa cho thấy sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc nước ngoài, công dụng phòng, chống đột quỵ nhưng thực tế là hàng giả, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các địa phương phải tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền tại các cơ sở trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu truy xuất nguồn cung cấp trong quá trình kiểm tra, đồng thời phối hợp với công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Một nội dung được Bộ Y tế đặc biệt lưu ý là hoạt động quảng cáo An cung ngưu hoàng hoàn trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Những trường hợp quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, nhất là giới thiệu sản phẩm như “thần dược phòng ngừa đột quỵ” để gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, sẽ bị xử lý theo quy định.

Bộ Y tế nhấn mạnh, An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, phải được sử dụng theo chỉ định và dưới sự giám sát của bác sĩ. Nhà thuốc và cơ sở bán lẻ thuốc không được tự ý bán sản phẩm này cho người mua không có đơn.

Đối với người dân, cơ quan quản lý khuyến cáo chỉ mua An cung ngưu hoàng hoàn tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược, có hóa đơn, chứng từ và thông tin rõ ràng về nguồn gốc.

Không nên mua các sản phẩm được rao bán trôi nổi trên mạng hoặc tin vào những lời quảng cáo về khả năng “phòng đột quỵ”.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, tính đến ngày 3-10, Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành cho 6 thuốc An cung ngưu hoàng hoàn. Người dân có thể tra cứu danh sách thuốc được cấp phép trên hệ thống công bố thuốc của Bộ Y tế trước khi mua và sử dụng.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng cảnh báo 1 sản phẩm mang tên “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên” được rao bán trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu đơn vị quản lý sàn rà soát, gỡ bỏ thông tin và ngừng kinh doanh sản phẩm này.