Đề xuất thêm 129 thuốc y cổ truyền vào danh mục được BHYT chi trả

(GLO)- Bộ Y tế mới đây đề xuất mở rộng thêm 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 35 thuốc có kết hợp dược chất với dược liệu trong danh mục được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 18-9.

Theo dự thảo, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến gồm 358 mục, tăng 129 mục so với danh mục hiện hành. Danh mục dược liệu gồm 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền hiện nay.

Đây là đợt cập nhật đáng kể danh mục thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán BHYT.

Danh mục thuốc y học cổ truyền được đề xuất mở rộng phạm vi thanh toán BHYT. Ảnh: Internet

Bộ Y tế cũng đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ BHYT thanh toán. Tùy từng loại thuốc, dự thảo quy định cụ thể tỷ lệ, phạm vi, điều kiện và thời gian thanh toán. Thuốc kết hợp dược chất với dược liệu là loại thuốc có cả thành phần từ y học hiện đại (dược chất) và thành phần từ y học cổ truyền (dược liệu).

Ngoài y học cổ truyền, Bộ Y tế cũng dự kiến ban hành danh mục 84 dược phẩm mới do BHYT thanh toán, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.