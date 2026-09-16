Đoàn liên ngành tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại phường Diên Hồng

(GLO)- Sáng 16-9, Đoàn số 3 - Đoàn liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2026 (thành lập theo Quyết định số 4918/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP phường Diên Hồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP phường Diên Hồng, trên địa bàn hiện có 346 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý; trong đó 54 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, 269 cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và lưu động đã ký cam kết bảo đảm ATTP. Ngoài ra, địa phương có khoảng 1.900 cơ sở thuộc ngành Công Thương quản lý và 402 cơ sở thuộc ngành Nông nghiệp quản lý.

Đoàn số 3 - Đoàn liên ngành bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2026 làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP phường Diên Hồng. Ảnh: Như Nguyện

Công tác tuyên truyền được địa phương duy trì thường xuyên thông qua hệ thống xe loa lưu động 3 buổi/tuần, kết hợp tuyên truyền tại các cuộc họp khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Trong 8 tháng của năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ yếu nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện các quy định về ATTP. Địa phương cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm ATTP đối với 55 cơ sở kinh doanh tại khu ẩm thực đêm; rà soát 31 cơ sở kinh doanh bánh mì và xe bánh mì lưu động, vận động 3 cơ sở tham gia mô hình “Bánh mì an toàn Gia Lai”.

Bên cạnh đó, 24 trường học có bếp ăn tập thể trên địa bàn đã ký cam kết bảo đảm ATTP và chịu trách nhiệm trước UBND phường. Đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản, địa phương đã thực hiện ký cam kết ATTP đối với 402/402 hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, đạt 100%; đồng thời kiểm tra 95/120 cơ sở theo kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Đình Thức - Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, mặc dù công tác bảo đảm ATTP đạt nhiều kết quả tích cực và chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào trong 8 tháng đầu năm, song địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Hiện đoàn kiểm tra chủ yếu đánh giá bằng cảm quan, chưa được trang bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ lấy mẫu, test nhanh và xét nghiệm thực phẩm. Nguồn nhân lực làm công tác ATTP còn kiêm nhiệm, trong khi kinh phí dành cho hoạt động này còn hạn chế.

Địa phương kiến nghị các cấp, ngành tổ chức tập huấn về công tác lấy mẫu, bảo quản và kiểm nghiệm thực phẩm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ATTP tại cơ sở.

ông Nguyễn Thanh Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Trưởng đoàn số 3 kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Trưởng đoàn số 3 ghi nhận những nỗ lực của phường Diên Hồng trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo đầy đủ, chi tiết hơn. Trưởng đoàn cũng yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và cơ sở kinh doanh bánh mì.

Đoàn cũng chia sẻ những khó khăn của địa phương trong công tác lấy mẫu thực phẩm và ghi nhận kiến nghị về việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát ATTP trên địa bàn.