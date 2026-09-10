Long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234

Tham dự lễ giỗ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu, nhân dân, du khách dự Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh, cùng đông đảo người dân và du khách.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng người dân, du khách thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Đền thờ Tây Sơn tam kiệt (trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung) để tưởng nhớ, tri ân người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và các tướng sĩ nhà Tây Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hoa Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1752-1792) là một trong những nhân vật kiệt xuất của lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XVIII. Từ năm 1771 đến năm 1792, Hoàng đế Quang Trung đã cống hiến tất cả tâm hồn, tài năng và nghị lực của mình cho cuộc đấu tranh vì lợi ích của nhân dân, đất nước.

Hoàng đế Quang Trung đã cùng hai người anh em của mình là Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc và Đông Định Vương Nguyễn Lữ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn thắng lợi, chấm dứt tình trạng phân tranh Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ, từng bước đặt nền tảng cho sự thống nhất đất nước.

Những chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (năm 1785) và Ngọc Hồi - Đống Đa (mùa Xuân Kỷ Dậu 1789) trở thành những dấu son đặc biệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đọc văn tế tại Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung, nguyện cầu quốc thái dân an, quê hương Gia Lai ngày càng phát triển. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dấu ấn Hoàng đế Quang Trung không chỉ ở những chiến công trên trận mạc. Sau khi lên ngôi vua vào năm 1788, Hoàng đế Quang Trung hướng đến xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ, chú trọng khôi phục kinh tế, phát triển giáo dục, củng cố quốc phòng, thu hút nhân tài và ổn định đất nước.

Dù thời gian trị vì ngắn ngủi, những hoài bão cải cách và xây dựng quốc gia của Ngài vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử: “... Mà nay áo vải cờ đào/Giúp dân dựng nước xiết bao công trình”.

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung được tổ chức hằng năm tại Bảo tàng Quang Trung, là dịp để hậu thế tưởng nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc, đồng thời ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn.

Đây cũng là hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa thời Tây Sơn, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đông đảo người dân, du khách về Bảo tàng Quang Trung tham quan, dự Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ giỗ năm nay diễn ra trong không gian di tích gắn với quê hương và sự nghiệp của Tây Sơn tam kiệt, tiếp nối các hoạt động tưởng niệm được tỉnh tổ chức từ ngày 9-9 (nhằm ngày 28-7 âm lịch) tại di tích An Khê Trường (phường An Khê) và một số điểm di tích ở Tây Sơn hạ đạo. Qua đó, mạch nguồn tưởng niệm về phong trào Tây Sơn được nối dài giữa hai không gian lịch sử Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo.