Xã Phú Thiện tổ chức trình diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống

(GLO)- Tối 26-9, tại nhà rông thôn Plei Kte, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức trình diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Trình diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống tại thôn Plei Kte. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, 40 nghệ nhân của thôn Plei Kte đã trình diễn 3 bài chiêng: Đam mê dệt vải (Khăp kơ prư pơ sa), Ngôi nhà khó quên (Khâu dơ lơm sang) và Ca ngợi cậu thoach (iâu tui anong thoach). Bên mái nhà rông truyền thống, trong ánh lửa bập bùng, tiếng cồng chiêng vang vọng cùng điệu xoang uyển chuyển, nhịp nhàng tạo nên không gian đậm đà bản sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Những bài chiêng được trình diễn nhuần nhuyễn, nhịp nhàng. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, chương trình ẩm thực đã mang đến những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như lá mì xào, cà xóc, thịt nướng, rượu cần… Nghệ nhân của làng trực tiếp giới thiệu về nguyên liệu, cách chế biến, hương vị đặc trưng và giá trị văn hóa của các món ăn. Mỗi món ăn là một câu chuyện, mang đến du khách những trải nghiệm mới mẻ khi thưởng thức.

Tuy lần đầu tiên được tổ chức song chương trình đã ghi dấu ấn với phong cách trình diễn chuyên nghiệp của các nghệ nhân. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những nghệ nhân lớn tuổi và các nghệ nhân nhí đã thể hiện tính kế thừa trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Các đại biểu, người dân và du khách cùng uống rượu ghè và thưởng thức ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Ảnh: Vũ Chi

Theo kế hoạch, trong các ngày 3, 10, 17-10 tới, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Thiện sẽ tổ chức thêm 3 chương trình trình diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống tại các thôn Phú Thiện, Plei Rbai và Plei Amil. Thông qua chương trình, xã sẽ tuyển chọn đoàn nghệ nhân xuất sắc tham gia trình diễn tại Festival quốc tế cồng chiêng Gia Lai 2026 trong thời gian tới.