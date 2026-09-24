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Văn hóa và Bản sắc

"Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm" tại xã Vĩnh Thạnh

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC
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(GLO)- Tối 23-9, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” đã diễn ra tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tại chương trình, Đoàn nghệ nhân xã Vĩnh Thạnh biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Bahnar Kriêm như: cồng chiêng, múa xoang chào mừng, dân ca Bahnar, độc tấu đàn t'rưng, cùng các tiết mục múa hát ca ngợi quê hương, lao động sản xuất và bản sắc văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện Lễ hội Tơnơr - ăn mừng chiến thắng của người Bahnar Kriêm Vĩnh Thạnh.

Nghi lễ được tái hiện trong không gian sinh hoạt văn hóa, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn thiên nhiên và ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm của đồng bào Bahnar Kriêm.

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Phần tái hiện Lễ hội ăn mừng chiến thắng của người Bahnar Kriêm Vĩnh Thạnh là một trong những điểm nhấn của chương trình. Ảnh: Xuân Dũng

Sau phần biểu diễn, đại biểu, người dân và du khách cùng tham gia giao lưu đánh cồng chiêng, múa xoang, uống rượu cần và thưởng thức các món ăn truyền thống.

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” góp phần quảng bá bản sắc văn hóa đặc sắc của xã Vĩnh Thạnh; đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy không gian văn hóa cồng chiêng và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar Kriêm.

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Người dân và du khách cùng thưởng thức ẩm thực truyền thống. Ảnh: Xuân Dũng

Thông qua chương trình, văn hóa cồng chiêng không chỉ được bảo tồn trong cộng đồng mà còn có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống đương đại.

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