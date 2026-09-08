Gia Lai - Rực rỡ sắc màu văn hóa

(GLO)- Tối 7-9, chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Rực rỡ sắc màu” đã mang những giá trị văn hóa đặc trưng từ nhiều vùng miền hội tụ tại Gia Lai, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước giàu bản sắc đến người dân và du khách.

Chương trình diễn ra tại sân khấu đường Trường Chinh, đối diện Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), nằm trong khuôn khổ Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và lan tỏa”, thuộc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Các võ sinh biểu diễn võ cổ truyền, góp phần tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng đất Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên đến từ nhiều địa phương. Mỗi tiết mục mang đến một sắc thái văn hóa riêng, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, giới thiệu những nét đặc trưng của các vùng miền.

Mở đầu chương trình là chùm tiết mục “Trống trận Quang Trung”, biểu diễn võ cổ truyền và hát múa “Mùa xuân âm vang thần tốc”, do các nghệ sĩ, võ sinh Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai và Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thực hiện. Những âm hưởng hào hùng gợi lại dấu ấn lịch sử, tinh thần thượng võ và hào khí Tây Sơn trên vùng đất Gia Lai.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Rực rỡ sắc màu” thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi. Ảnh: Phi Long

Từ không gian văn hóa Tây Nguyên, hành trình nghệ thuật mở rộng đến nhiều vùng miền. Sắc màu văn hóa Tây Bắc được giới thiệu qua các tiết mục của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên; vẻ đẹp của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ được thể hiện qua những điệu múa của các nghệ sĩ, câu lạc bộ dân gian Hà Nội. Ninh Bình, Huế, Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh cũng góp những tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.



Tiết mục “Hái cà đắng” mang âm hưởng dân ca Jrai góp thêm sắc màu văn hóa Tây Nguyên vào chương trình. Ảnh: Phi Long

Trong đó, những tiết mục như “Hái cà đắng” mang âm hưởng dân ca Jrai, hòa tấu cồng chiêng “Ngày hội làng”, “Tình Huế”, múa “Vũ điệu Champa”, trình diễn áo dài Việt Nam hay múa Xòe Thái tạo nên sự đan xen giữa các loại hình nghệ thuật, nét văn hóa truyền thống của nhiều vùng miền.

Chương trình góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phi Long

Điểm nhấn của chương trình là phần kết hợp giữa nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ nhiều vùng miền trong vòng Xòe đoàn kết cùng tiếng cồng chiêng. Qua đó, các giá trị văn hóa tưởng như khác nhau được kết nối trong một không gian nghệ thuật chung.

“Gia Lai - Rực rỡ sắc màu” không chỉ giới thiệu các tiết mục nghệ thuật đặc trưng mà còn tạo không gian giao lưu, kết nối văn hóa giữa các địa phương. Thông qua nghệ thuật, những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu đến đông đảo công chúng và du khách; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của các địa phương.