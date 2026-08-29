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Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

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Sáng 27-8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.

Dự án cầu kính Hòa Thuận có tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng, được xây dựng tại thôn Mịch, xã Thuận Hòa, khu vực có địa hình hẻm vực cao, phía dưới là lòng hồ thủy điện Sông Miện 5.

Theo thiết kế, công trình cầu kính trên hẻm vực cao khoảng 120m, dài 100m, rộng 5m. Công trình được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục phục vụ tham quan, trải nghiệm như: dịch vụ cafe trên đĩa bay tại đỉnh vòm cầu kính; hệ thống zipline để du khách chinh phục độ cao, khám phá khe núi; cầu kính hiệu ứng trên vách đá; thang máy; hệ thống ga vào, ga ra; khu cảnh quan, các hạng mục ngắm cảnh, vui chơi và công trình phụ trợ.

Hẻm vực nơi xây dựng công trình cầu kính Hòa Thuận.
Hẻm vực nơi xây dựng công trình cầu kính Hòa Thuận.

Tại lễ khởi công, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands cho biết, sau nhiều tháng nghiên cứu, khảo sát và đánh giá, doanh nghiệp đã lựa chọn hai dự án trong lĩnh vực du lịch để đầu tư tại vùng cao tỉnh Tuyên Quang. Dự án cầu kính Hòa Thuận là dự án đầu tiên được triển khai.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Khánh Toàn)
Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Khánh Toàn)

Đây là dự án thuộc lĩnh vực du lịch mạo hiểm, phù hợp định hướng khuyến khích thu hút đầu tư và khai thác những lợi thế về cảnh quan, địa hình của tỉnh Tuyên Quang. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành điểm đến mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, dự án cầu kính Hòa Thuận có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành sản phẩm du lịch mới, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan tự nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn xã Thuận Hòa nói riêng và của tỉnh nói chung. Đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai dự án.

Cầu kính Hòa Thuận là sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở vùng cao Tuyên Quang. (Ảnh: Hidden Lands)
Cầu kính Hòa Thuận là sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở vùng cao Tuyên Quang. (Ảnh: Hidden Lands)

Các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công và các nhà cung cấp thiết bị cần phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy định, tiêu chuẩn về an toàn công trình, đồng thời chú trọng bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng hành cùng doanh nghiệp để công trình được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, xã Thuận Hòa và chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công cầu kính Hòa Thuận. (Ảnh: Khánh Toàn)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, xã Thuận Hòa và chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công cầu kính Hòa Thuận. (Ảnh: Khánh Toàn)

Theo kế hoạch, các hạng mục chính của dự án dự kiến được hoàn thành cùng với quá trình vận hành kỹ thuật, kiểm định, nghiệm thu để đưa vào khai thác vào đầu năm 2028. Khi đi vào hoạt động, cầu kính Hòa Thuận dự kiến đón khoảng 70.000 lượt khách mỗi năm.

Việc hình thành công trình cầu kính gắn với hệ thống dịch vụ, trải nghiệm mạo hiểm được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch vùng cao Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy phát triển các dịch vụ phụ trợ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và từng bước nâng cao sức hút của điểm đến.

Theo Khánh Toàn (NDO)

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