Nơi nào ở TP. Hồ Chí Minh lọt top 40 khu phố “chất” nhất thế giới năm 2026?

(GLO)- Khu phố Tân Định (TP. Hồ Chí Minh) đứng thứ 12 trong danh sách 40 khu phố “chất” nhất thế giới năm 2026 do tạp chí du lịch Time Out (Anh) công bố, nhờ sự giao thoa giữa văn hóa, ẩm thực, kiến trúc và nhịp sống đô thị.

Time Out mô tả Tân Định là khu phố yên bình giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh - nơi du khách có thể tìm thấy nhiều trải nghiệm bên cạnh những công trình nổi tiếng.

Nhà thờ Tân Định - nhà thờ màu hồng độc đáo hơn 150 năm tuổi. Ảnh: vinpearl

Nhà thờ Tân Định với sắc hồng đặc trưng là điểm chụp ảnh được yêu thích, trong khi chợ Tân Định, các quán ăn và địa điểm văn hóa góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của khu vực.

Time Out gợi ý du khách bắt đầu hành trình khám phá bằng việc thưởng thức bánh cuốn tại Bánh Cuốn Tây Hồ 127, sau đó tham quan các gian hàng lụa ở chợ Tân Định và trải nghiệm bánh xèo 46A. Cà phê Đỗ Phủ cũng được giới thiệu, trong đó có căn hầm từng được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh.

Bên cạnh đó, du khách có thể tìm đến Hãng Đĩa Thời Đại để khám phá các đĩa nhạc Việt Nam, đi dọc kênh vào thời điểm hoàng hôn, thưởng thức ẩm thực tại Ö by Hoàng Tùng và kết thúc buổi tối tại quán bar PK Maltroom trên đường Đặng Tất.

Những địa điểm này cho thấy sự đa dạng trong trải nghiệm du lịch tại Tân Định, từ ẩm thực truyền thống đến các hoạt động văn hóa và giải trí hiện đại.

Khách nước ngoài đến chợ Tân Định đóng guốc mộc. Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress

Danh sách năm 2026 của Time Out được xây dựng dựa trên đề cử từ các biên tập viên và chuyên gia địa phương trên toàn cầu. Các tiêu chí gồm ẩm thực, đồ uống, hoạt động về đêm, văn hóa, cơ sở kinh doanh độc lập và mức độ gắn kết cộng đồng.

Đứng đầu danh sách là khu phố Jongno 3-ga ở Seoul (Hàn Quốc) - nơi nổi tiếng với ẩm thực đường phố và những cửa hàng độc lập. Khu phố này cũng từng đứng thứ ba trong bảng xếp hạng năm 2021.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là L'Ocean District ở Rabat (Morocco). Khu phố ven biển này có khách sạn Four Seasons sang trọng nhưng vẫn giữ được nhiều cơ sở kinh doanh độc lập cùng nét văn hóa địa phương.

Neos Kosmos ở Athens (Hy Lạp) xếp thứ ba. Đây là 1 khu phố nổi bật với đời sống nghệ thuật phong phú. Chinatown ở Los Angeles đứng thứ tư và là khu phố của Mỹ có thứ hạng cao nhất; được Time Out đánh giá vừa "trân trọng lịch sử, vừa không ngừng làm mới mình".

Tiếp đó là Govanhill ở Glasgow (Scotland), Kitakagaya ở Osaka (Nhật Bản), Chapinero Alto ở Bogotá (Colombia), Koenji ở Tokyo (Nhật Bản), khu Downtown của St. Catharines, Ontario (Canada) và Esquilino ở Rome (Ý)…

Được biết, Time Out bắt đầu công bố danh sách những khu phố “chất” nhất thế giới từ năm 2018 và những con phố “chất” nhất từ năm 2021.

Qua đó, Việt Nam có nhiều khu phố, con phố đã góp mặt trong danh sách này như: quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) năm 2020; phố Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), Thảo Điền (TP. Hồ Chí Minh) năm 2024; phố ẩm thực Vĩnh Khánh (thuộc quận 4 cũ, TP. Hồ Chí Minh) năm 2025.