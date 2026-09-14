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Cuối tháng 9, Hà Nội có gì đặc biệt?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, NDO, Bộ VH-TT&DL)

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-9, Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm trên địa bàn Thủ đô, mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc.

Festival Thu Hà Nội 2026 được tổ chức nhằm quảng bá những nét đẹp đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu; đồng thời, giới thiệu các giá trị di sản, di tích lịch sử, danh thắng, làng nghề truyền thống và tinh hoa ẩm thực của Thủ đô. Sự kiện cũng hướng tới kích cầu du lịch, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của khách khi đến Hà Nội.

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Festival có quy mô khoảng 5.000 m² tại Công viên Thống Nhất, cùng các khu vực phụ trợ và hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường. Điểm nhấn là 9 không gian trải nghiệm, gồm: Di sản Hà Nội; Du lịch và trải nghiệm; Làng nghề và Văn hóa cộng đồng; Kết nối các địa phương; Giao lưu quốc tế; Ẩm thực Hà Nội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Triển lãm tranh; Nghệ thuật và Sáng tạo.

Tại không gian Di sản Hà Nội, hình ảnh Hà Nội xưa được tái hiện qua phố cổ, Hồ Gươm, mái ngói, tường vàng và những hàng cây mùa thu. Công nghệ mapping được sử dụng để mô phỏng một số điểm đến tiêu biểu như cầu Thê Húc, Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long, chùa Hương, Ba Vì, Sóc Sơn và làng cổ Đường Lâm.

Trong khi đó, không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các tour, tuyến du lịch mùa thu, đồng thời ứng dụng bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED và công nghệ VR/AR. Du khách cũng có thể tìm hiểu, trải nghiệm các nghề truyền thống như làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt và làm nón.

Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng sẽ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như tre, gỗ để giới thiệu các làng nghề truyền thống nổi tiếng như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm... Du khách được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón cùng các nghệ nhân.

Ẩm thực tiếp tục là một điểm nhấn của Festival với những món ăn, sản vật đặc trưng của Hà Nội như cốm, bánh Trung thu, trà sen, phở, bún thang, bún chả; cùng các hoạt động trình diễn chế biến và giao lưu với nghệ nhân, đầu bếp.

Đáng chú ý, không gian Kết nối các địa phương sẽ trưng bày, giới thiệu hình ảnh, đặc sản OCOP và các sản phẩm du lịch tiêu biểu mang đậm bản sắc vùng miền của các tỉnh, thành phố trên cả nước, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch liên vùng…

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Hoạt động biểu diễn trong Festival Thu Hà Nội 2025. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 25-9 tại sân khấu chính Công viên Thống Nhất với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”.

Trong 3 ngày, Festival còn có các chương trình nghệ thuật, mini show, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, workshop văn hóa, hoạt động check-in và Hanoi Autumn Run gắn với thông điệp bảo vệ môi trường. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra ngày 27-9.

Với sự kết hợp giữa di sản, văn hóa, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và công nghệ, Festival Thu Hà Nội 2026 được kỳ vọng tiếp tục đưa mùa thu trở thành 1 sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội đến du khách trong nước và quốc tế.

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