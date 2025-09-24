Hà Nội là một trong những điểm ngắm mùa thu đẹp nhất châu Á

(GLO)- Trong danh sách mà tạp chí danh giá Time Out vừa công bố, Hà Nội xếp thứ 5 điểm đến ngắm mùa thu đẹp nhất châu Á.

Mùa thu Hà Nội đã đi vào thơ văn, âm nhạc và trở thành một biểu tượng trong lòng những người yêu mến nơi này. Đây là khoảng thời gian được đánh giá là tuyệt nhất trong năm của Hà Thành.

Mùa thu Hà Nội mang vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn. Ảnh: P.V

Khác với oi bức của mùa hè, tiết thu Hà Nội thoảng chút se lạnh đầu ngày, ánh nắng vàng óng như tơ khoác lên hàng cây xanh một tấm áo choàng mỏng óng ánh. Mùa thu Hà Nội luôn gợi lên một vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn.

Trong không khí ban sớm, ngồi bên ly cà phê, nhấm nháp từng hạt cốm non, ngắm nhìn dòng người qua lại hay khung cảnh thanh bình bên bờ Hồ Gươm, ánh nắng dát vàng lên mặt nước, du khách sẽ cảm nhận rõ hơn về mùa thu ở nơi này. Không chỉ vậy, mùa thu Hà Nội còn là mang chút hoài niệm khi gắn liền với những thời khắc lịch sử của đất nước.

Bên cạnh Hà Nội, những cái tên khác được Time Out nhắc đến bao gồm: Ibaraki (Nhật Bản), đảo Nami (Hàn Quốc), Khu thắng cảnh quốc gia Alishan (Đài Loan, Trung Quốc), Trương Gia Giới (Trung Quốc), Kyoto (Nhật Bản), Cửu Trại Câu (Trung Quốc).