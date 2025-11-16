Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đà Lạt là nơi ngắm bình minh đẹp nhất thế giới

PHƯƠNG VI

(GLO)- Tạp chí du lịch National Geographic của Mỹ vừa giới thiệu 7 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới. Đà Lạt của Việt Nam đứng đầu danh sách này.

Tạp chí du lịch National Geographic giới thiệu Đà Lạt với các điểm săn mây, ngắm đỉnh Langbiang ẩn hiện trong sương, đồi thông nhấp nhô, tạo cảnh sắc cuốn hút lúc bình minh.

Toàn cảnh đồi Du Sinh, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6 km với hướng nhìn về trung tâm thành phố. Ảnh: Báo Thanh Niên/NGUYỄN NGỌC GA

Cao nguyên Lâm Viên được đánh giá là "nơi bình minh thuộc về mây trời", thung lũng ngập sương và những đỉnh núi nổi lên như những hòn đảo trôi giữa "biển trắng".

Những điểm ngắm lý tưởng được dân địa phương và nhiếp ảnh gia gợi ý gồm Đa Phú, Thiên Phúc Đức và Ngô Quyền, nơi biển mây dày và nắng đầu ngày xuất hiện.

Xếp sau Đà Lạt là Danakil (Ethiopia) với núi lửa Erta Ale và hồ muối Asale; dãy Andes (Peru) nơi nghệ nhân Quechua dệt trong sương sớm; Emilia-Romagna (Italy) với nghi lễ làm Parmigiano Reggiano từ rạng đông; đầm muối Guérande (Pháp) lấp lánh lúc sớm mai; Azores (Bồ Đào Nha) với thuyền gỗ ra khơi trước bình minh và Varanasi (Ấn Độ) nơi sông Hằng ngân vang giai điệu raga buổi sớm.

