Tháng 10, Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với tháng trước

(GLO)- Du lịch Việt Nam đang tiến dần đến mùa cao điểm đón khách quốc tế. Theo Cục thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 10 đạt 1,73 triệu lượt, tăng 13,8% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đi bằng đường hàng không vẫn chiếm ưu thế với 14,6 triệu lượt, tương ứng 84,9% và tăng 21,8%. Khách đường bộ đạt 2,4 triệu lượt (13,9%), tăng 21,4%, trong khi khách đường biển đạt 205.100 lượt (1,2%), tăng 8,5%.

Du khách tham quan tại phố cổ Hội An. Ảnh: P.V

Doanh thu dịch vụ lưu trú-ăn uống 10 tháng năm 2025 ước đạt 695,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6%.

Một số địa phương có mức tăng cao gồm TP HCM (+18,1%), Đà Nẵng (+16,1%), Cần Thơ (+12,8%), Hà Nội (+12,2%) và Hải Phòng (+11,8%).

Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là hai thị trường gửi khách lớn nhất với lần lượt 4,3 triệu lượt và 3,6 triệu lượt. Theo sau là Đài Loan (Trung Quốc) với 1 triệu lượt khách, Mỹ với 685.000 lượt và Nhật Bản với 679.000 lượt.

Dựa trên đà tăng trưởng sau dịch COVID-19, đầu năm 2025, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm.

Đến tháng 8-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8,3 - 8,5%. Theo đó, Chính phủ giao ngành Du lịch phấn đấu đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, để thu hút mạnh mẽ hơn lượng khách quốc tế, ngành Du lịch cần tập trung vào hai hướng giải pháp chủ đạo. Trước hết là đẩy mạnh truyền thông số, tăng cường xúc tiến trên các nền tảng trực tuyến nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, đặc biệt chú trọng các thị trường trọng điểm và thị trường tiềm năng mới nổi.

Song song với đó, cần ưu tiên các hoạt động xúc tiến trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành quốc tế thông qua việc tổ chức các đoàn khảo sát (Famtrip), giới thiệu sản phẩm và dịch vụ du lịch mới, qua đó khuyến khích đối tác đưa khách đến Việt Nam ngay trong năm 2025 và các năm tiếp theo.