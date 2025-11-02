Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, với tầm nhìn hướng biển và được bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Khu nghỉ dưỡng gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng, gắn với các sáng kiến về môi trường như: bảo tồn rùa biển xanh, thiết kế thân thiện với môi trường và các chương trình quản lý chất thải.

six-senses-con-dao-nam-tren-bai-cat-trang-min-dai-2-km-gom-50-biet-thu-so-huu-ho-boi-rieng.png
Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Với Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025, Six Senses Côn Đảo tiếp tục khẳng định chuẩn mực mới về dịch vụ khách sạn sang trọng bền vững. Đây là thành tựu mang tính bước ngoặt đối với ngành dịch vụ khách sạn hạng sang tại Việt Nam.

Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP được tổ chức thường niên để vinh danh các khách sạn trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có những chương trình, kế hoạch hành động, phương pháp, chiến lược và công nghệ mới sáng tạo để phát triển bền vững.

Được biết, ngoài giải thưởng này, Six Senses Côn Đảo còn nhận được nhiều giải thưởng du lịch danh giá khác như: “Top 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á” từ Tạp chí Conde Nast Traveller; “Khách sạn hàng đầu thế giới" từ Tạp chí Travel + Leisure và được National Geographic vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu".

