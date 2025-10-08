Hội An được vinh danh là điểm đến đường xa tiết kiệm nhất cho du lịch mùa đông

(GLO)- Đối với khách quốc tế, nhất là khách châu Âu, châu Mỹ, Hội An là một địa điểm lý tưởng cho chuyến du lịch đường xa tránh đông khi họ có thể tận hưởng được nhiều điều thú vị nhiều hơn so với chi phí phải bỏ ra.

Du lịch Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa cao điểm cuối năm bởi lượng khách quốc tế đi tránh đông. Theo một khảo sát của PostOffice (có trụ sở tại Anh) do tạp chí Time Out dẫn lại cho thấy, Hội An của Việt Nam được vinh danh là điểm đến đường xa tiết kiệm nhất cho mùa đông năm nay. Đây là một trong 10 địa điểm xa xôi mà du khách châu Âu, Mỹ có thể tận hưởng nhiều hơn với số tiền bỏ ra.

Yên bình, nhẹ nhàng cùng với ẩm thực đặc sắc, Hội An đứng đầu danh sách điểm đến đường xa tiết kiệm nhất cho du lịch mùa đông. Ảnh: P.V

PostOfffice đã phân tích dữ liệu dựa trên chi phí hàng ngày của nhiều thứ chi tiêu khác nhau. Theo đơn vị này, tại Hội An, một bữa tối ba món cho hai người, bao gồm một chai rượu vang nhà hàng, có giá từ 40 bảng Anh (khoảng 1,4 triệu đồng), trong khi một chai bia địa phương có giá 1,23 bảng Anh (khoảng 50.000 đồng). Bên cạnh đó, Hội An còn là một trong những thành phố ăn ảnh nhất Việt Nam, với những con phố lát đá uốn lượn quanh dòng sông lung linh ánh đèn lồng, ẩm thực đường phố đẳng cấp thế giới, những bãi biển thơ mộng và khu chợ đêm nhộn nhịp.

Tháng trước, du lịch Hội An cũng tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi mới đây được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, từ “Trung tâm lịch sử hấp dẫn nhất châu Á” do Tourlane (Pháp) bình chọn đến danh hiệu “Top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới” dành cho làng Cẩm Thanh theo Forbes (Mỹ).

Đứng sau Hội An là Cape Town (Nam Phi), Bali (Indonesia), Mombasa (Kenya), Tokyo (Nhật Bản), Columbo (Sri Lanka), Penang (Malysia), Delhi (Ấn Độ), Phuket (Thái Lan), Santiago (Chile).