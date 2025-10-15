Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Mỹ văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (theo TTXVN, TNO)

(GLO)- Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley (HPI), hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12 và là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm, hộ chiếu nước này văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất.

Hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12, lần đầu tiên văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất. Ảnh nguồn TNO
Hộ chiếu Mỹ lần đầu tiên văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất. Ảnh: TNO

Trên bảng xếp hạng của HPI, dẫn đầu Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất là 3 nước châu Á gồm: Singapore với quyền miễn visa tới 193 quốc gia và lãnh thổ trên khắp thế giới, Hàn Quốc được miễn visa tới 190 quốc và Nhật Bản được miễn visa với 189 điểm đến.

Trong khi đó, hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12, lần đầu tiên văng khỏi Top 10 kể từ khi bắt đầu công bố chỉ số HPI cách đây 20 năm. Cùng giữ vị thứ 12 là Malaysia. Theo đó, công dân của Mỹ và Malaysia được miễn visa tới 180 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Chỉ số này do Henley & Partners-Công ty cố vấn quốc tịch và định cư toàn cầu có trụ sở ở London (Anh) thực hiện dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Vì Henley tính nhiều quốc gia có cùng điểm số vào một vị trí trên bảng xếp hạng nên thực tế có 36 quốc gia xếp cao hơn Mỹ trong danh sách.

Trước đó, năm 2014, hộ chiếu Mỹ giữ vị trí số 1 và tới tháng 7-2025 vẫn còn nằm trong Top 10. Một loạt lý do khiến hộ chiếu Mỹ phải rời Top 10, trong đó, vào tháng 4-2025, Brazil chấm dứt miễn visa cho công dân Mỹ, Canada và Australia do thiếu sự tương hỗ. Còn Trung Quốc đang đưa ra chính sách thân thiện hơn, miễn visa cho công dân hàng chục quốc gia, hầu hết ở châu Âu như Đức và Pháp, song lại không miễn visa cho công dân Mỹ.

Thêm 2 quốc gia là Papua New Guinea và Myanmar cũng thay đổi chính sách nhập cảnh, giúp hộ chiếu nhiều quốc gia khác tăng thứ hạng, trong khi hộ chiếu Mỹ bị tụt hạng.

Hộ chiếu quyền lực nhất năm 2025:

1. Singapore (193 điểm đến)

2. Hàn Quốc (190 điểm đến)

3. Nhật Bản (189 điểm đến)

4. Đức, Ý, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ (188 điểm đến)

5. Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ireland, Hà Lan (187 điểm đến)

6. Hy Lạp, Hungary, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển (186 điểm đến)

7. Úc, Cộng hòa Séc, Malta, Ba Lan (185 điểm đến)

8. Croatia, Estonia, Slovakia, Slovenia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh (184 điểm đến)

9. Canada (183 điểm đến)

10. Latvia, Liechtenstein (182 điểm đến)

11. Iceland, Lithuania (181 điểm đến)

12. Mỹ, Malaysia (180 điểm đến)

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Hành trang lữ hành

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Du lịch

Sau 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 61% kế hoạch năm (25 triệu lượt). Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành du lịch cần khoảng 9,6 triệu lượt khách nữa trong quý cuối cùng để cán đích mục tiêu đề ra.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Hành trang lữ hành

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Theo dấu những mùa hoa

Theo dấu những mùa hoa

Du lịch

(GLO)- Không chỉ khám phá cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ vào thời điểm hoa nở rộ tại các điểm đến khác nhau, du lịch theo mùa hoa còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, những khoảnh khắc đẹp cùng series ảnh ấn tượng.

null