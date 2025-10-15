Mỹ văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất

(GLO)- Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley (HPI), hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12 và là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm, hộ chiếu nước này văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất.

Hộ chiếu Mỹ lần đầu tiên văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất. Ảnh: TNO

Trên bảng xếp hạng của HPI, dẫn đầu Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất là 3 nước châu Á gồm: Singapore với quyền miễn visa tới 193 quốc gia và lãnh thổ trên khắp thế giới, Hàn Quốc được miễn visa tới 190 quốc và Nhật Bản được miễn visa với 189 điểm đến.

Trong khi đó, hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12, lần đầu tiên văng khỏi Top 10 kể từ khi bắt đầu công bố chỉ số HPI cách đây 20 năm. Cùng giữ vị thứ 12 là Malaysia. Theo đó, công dân của Mỹ và Malaysia được miễn visa tới 180 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Chỉ số này do Henley & Partners-Công ty cố vấn quốc tịch và định cư toàn cầu có trụ sở ở London (Anh) thực hiện dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Vì Henley tính nhiều quốc gia có cùng điểm số vào một vị trí trên bảng xếp hạng nên thực tế có 36 quốc gia xếp cao hơn Mỹ trong danh sách.

Trước đó, năm 2014, hộ chiếu Mỹ giữ vị trí số 1 và tới tháng 7-2025 vẫn còn nằm trong Top 10. Một loạt lý do khiến hộ chiếu Mỹ phải rời Top 10, trong đó, vào tháng 4-2025, Brazil chấm dứt miễn visa cho công dân Mỹ, Canada và Australia do thiếu sự tương hỗ. Còn Trung Quốc đang đưa ra chính sách thân thiện hơn, miễn visa cho công dân hàng chục quốc gia, hầu hết ở châu Âu như Đức và Pháp, song lại không miễn visa cho công dân Mỹ.

Thêm 2 quốc gia là Papua New Guinea và Myanmar cũng thay đổi chính sách nhập cảnh, giúp hộ chiếu nhiều quốc gia khác tăng thứ hạng, trong khi hộ chiếu Mỹ bị tụt hạng.