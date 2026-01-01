Đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Gia Lai bằng đường hàng không

(GLO)- Sáng 1-1, tại Cảng hàng không Phù Cát, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón đoàn khách đầu tiên đến tỉnh du lịch bằng đường hàng không trong năm 2026.

Chuyến bay mang số hiệu VN1392 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đã đưa 185 hành khách đến Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai) trong ngày đầu năm mới.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai, Cảng hàng không Phù Cát, Hãng hàng không Vietnam Airlines và Hiệp hội Du lịch Gia Lai đã tặng hoa cùng lời chúc mừng năm mới nhiều thành công và hạnh phúc đến các hành khách cùng phi hành đoàn.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai cùng các đơn vị tổ chức lễ đón tặng hoa cho hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VN1392 đến Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đây là hoạt động thường niên của ngành du lịch, thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của người dân Gia Lai; đồng thời mở đầu cho chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

“Thông qua Lễ đón khách du lịch đầu năm, tỉnh Gia Lai muốn gửi đi thông điệp về một địa phương năng động, thân thiện và hội nhập, luôn chào đón du khách từ khắp nơi trong và ngoài nước. Năm 2026 sẽ là một năm bứt phá của du lịch Gia Lai với các sản phẩm du lịch mới mẻ, phong phú và đa dạng, từ du lịch văn hóa đến các hoạt động du lịch khám phá và nghỉ dưỡng, nhất là khi tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026” - bà Chung cho biết.

Du khách ấn tượng về cách tiếp đón của tỉnh và mong muốn sẽ có những trải nghiệm thật ấn tượng, đầy ý nghĩa tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Năm 2025, tỉnh Gia Lai đón được 12,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng. Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 35.000 tỷ đồng.

Việc đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ngay từ đầu năm và đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động kích cầu, thu hút du khách, từng bước khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.