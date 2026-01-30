Gia Lai đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 ra thị trường quốc tế

(GLO)- Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 tổ chức tại Philippines, tối 29-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với đại diện Cục Du lịch các nước ASEAN và các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, trong đó có kênh truyền hình CNN.

Buổi gặp gỡ nhằm mở rộng kết nối và định hướng kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai và Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 ra nước ngoài.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Tham dự buổi làm việc, phía CNN có bà Jocelyn Kang - Giám đốc Tài chính cùng các thành viên.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã giới thiệu khái quát tiềm năng, sản phẩm du lịch và những câu chuyện văn hóa đặc trưng của đất và người Gia Lai; đồng thời thông tin về các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề xuất chính sách về gói truyền thông phù hợp để quảng bá du lịch Gia Lai trên các kênh truyền thông của CNN, nhấn mạnh Gia Lai là điểm đến mới giàu tiềm năng, sản phẩm hấp dẫn, góp phần định vị lại bản đồ du lịch Việt Nam trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) và đại diện CNN tặng quà lưu niệm. Ảnh: Đoàn Bình

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng mời đội ngũ CNN đến khảo sát thực tế du lịch Gia Lai, qua đó xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể, chuyên sâu, hướng tới mục tiêu thu hút khách quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Jocelyn Kang bày tỏ vui mừng được đón tiếp lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai; đồng thời giới thiệu các gói truyền thông, quảng bá hình ảnh Gia Lai ra thế giới trên hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng của CNN. Đại diện CNN cũng mong muốn 2 bên tiếp tục duy trì kết nối và kỳ vọng có cơ hội hợp tác với tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.