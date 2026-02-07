(GLO)- Theo Cục Thống kê Quốc gia, trong tháng 1, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với tháng trước.

Theo số liệu thống kê, tháng 1-2026, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế - lượng khách cao nhất trong một tháng mà Việt Nam đón được từ trước đến nay, tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Con số gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế không chỉ ấn tượng ở quy mô mà còn cho thấy cấu trúc tăng trưởng rất đáng chú ý giữa các nhóm thị trường.

Phong cảnh đẹp, văn hóa đặc sắc, ẩm thực độc đáo làm nên sức hút của Việt Nam đối với du khách quốc tế. Ảnh: Phương Vi

Đường hàng không tiếp tục là kênh chính, chiếm gần 80% lượng khách quốc tế đến với Việt Nam - thể hiện sự hồi phục và mở rộng đường bay quốc tế thời gian qua.

Đường bộ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể (gần gấp đôi so với cùng kỳ), phản ánh sự sôi động của dòng khách từ các nước láng giềng và ASEAN, đặc biệt trong dịp đầu năm mới.

Trong khi đó, đường biển dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng vẫn ghi nhận mức tăng khá tốt 30% so với cùng kỳ, duy trì vai trò trong phân khúc thị trường du lịch đường biển.

Các thị trường gần ở khu vực châu Á tiếp tục là trụ cột, đạt khoảng 1,8 triệu lượt, chiếm hơn 73% tổng lượng khách. Tuy nhiên, tăng trưởng trong khu vực này có sự khác biệt. Hàn Quốc giữ vai trò thị trường động lực với gần 490 nghìn lượt, tăng khoảng 26% so với tháng trước và hơn 17% so cùng kỳ. Đây không chỉ là thị trường ổn định mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, phản ánh sức hút bền vững của các điểm đến nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình và lợi thế kết nối hàng không dày đặc giữa hai nước.

Nhật Bản tăng mạnh 41% so tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi tốt của phân khúc khách có mức chi tiêu cao. Thị trường Trung Quốc dù giảm so với cùng kỳ nhưng lượng khách vẫn rất lớn, đạt gần 460 nghìn lượt, xếp thứ hai sau Hàn Quốc.

Tháng 1-2026, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21%. Ảnh: P.V

Kỷ lục 2,5 triệu lượt khách quốc tế của tháng 1-2026 không chỉ là một con số ấn tượng, mà có thể được nhìn nhận như một điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Du lịch Việt Nam đang chuyển từ trạng thái phục hồi sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh. Các yếu tố như chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không, đổi mới sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách quốc tế.