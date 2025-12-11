Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị công tác phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

ĐỨC HẢI
(GLO)- Chiều 11-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp với một số sở, ngành, đơn vị để thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tham gia đóng góp ý kiến về việc thành lập và cử thành viên tham gia 4 tiểu ban phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026.

Đồng thời, các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 và công tác chuẩn bị để tiếp nhận cờ đăng cai vào ngày 20-12 tại lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 ở TP. Huế.

b2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Dự kiến chủ đề của Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 là “Gia Lai-Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh”, thể hiện sự kết nối giữa biển và cao nguyên, giữa văn hóa và thiên nhiên, giữa miền Trung và cả nước, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, tỉnh Gia Lai sẽ chủ trì tổ chức 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục tiêu biểu. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì tổ chức gần 20 hoạt động.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ: Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Tỉnh Gia Lai vinh dự được đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với TP. Huế trong tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 và tiếp nhận cờ đăng cai tổ chức năm 2026 vào ngày 20-12.

Trong đó, clip giới thiệu về Gia Lai trình chiếu tại lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 ở TP. Huế cần thể hiện rõ thông điệp xuyên suốt Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai-Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh”.

Đồng thời, nêu bật những tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan thiên nhiên, những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của đất và người Gia Lai với phong cách truyền thông mới để mời chào bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, khẩn trương triển khai các nội dung công việc liên quan để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026.

