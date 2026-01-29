Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) và các thành viên đoàn công tác Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của tỉnh. Ảnh: Đoàn Bình

Hội chợ Travex 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Mactan (TP. Cebu, Philippines). Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác định, đây là hoạt động xúc tiến trọng điểm.

Gian hàng Việt Nam được tổ chức quy mô lớn với thông điệp "Vietnam - Timeless Charm" (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), giới thiệu chính sách visa mới, các đường bay quốc tế vừa mở và những sản phẩm du lịch tiêu biểu tới các thị trường trọng điểm.

Gian hàng của Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: Đoàn Bình

Trong gian hàng chung của Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, tỉnh Gia Lai tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, gắn liền với bản sắc văn hóa và hệ sinh thái xanh bền vững; thông tin quảng bá thế mạnh du lịch biển xanh và đại ngàn; các sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng tiêu biểu của tỉnh như: cà phê, nón lá, nem tré, bánh tráng nước dừa, hạt điều, hạt tiêu, các trang phục thổ cẩm…

Qua đó, thu hút sự quan tâm trải nghiệm của các doanh nghiệp, người mua và nhà truyền thông quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) tham quan các sản phẩm du lịch tại hội chợ. Ảnh: Đoàn Bình

“Với vai trò là tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, chúng tôi mong muốn thông qua hội chợ lần này để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc sắc của Gia Lai đến du khách quốc tế. Đồng thời, cung cấp thông tin về các tour, tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết.

Đoàn Gia Lai tham dự Hội chợ du lịch Travex 2026 tại Trung tâm Triển lãm Mactan (TP. Cebu, Philippines). Ảnh: Đoàn Bình

Ông Darren Ng. - Giám đốc điều hành của TTG Asia Media - cho hay: "Chúng tôi tự hào khi giữ vai trò là Ban Thư ký Travex chính thức cho ATF Philippines. Hội chợ hứa hẹn là một lễ hội của sự kết nối, hợp tác và sáng tạo - nơi những tầm nhìn vô biên của ASEAN hội tụ vì một tương lai du lịch tươi sáng hơn".

Đến từ cơ quan truyền thông tại Ấn Độ, ông Terence Cardoz (60 tuổi) tỏ ra khá thích thú khi được giới thiệu về các sản phẩm du lịch độc đáo, cũng như các sự kiện quan trọng được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia mà tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.

“Tôi khá ấn tượng với các sản phẩm du lịch của Gia Lai. Đặc biệt, tỉnh của các bạn có những bãi biển đẹp, có thác và cả rừng nguyên sinh. Chắc chắn trong một ngày gần nhất, tôi sẽ đưa gia đình tới Gia Lai để du lịch, trải nghiệm" - ông Terence Cardoz hồ hởi nói.

Thông qua các hoạt động tại ATF 2026, tỉnh Gia Lai đã truyền tải thông điệp về một điểm đến an toàn, giàu bản sắc và sẵn sàng chào đón du khách quốc tế.

Đây cũng là lời mời gọi chân thành gửi tới bạn bè khu vực, hướng tới sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026 mà Gia Lai vinh dự đăng cai tổ chức; hứa hẹn tạo nên một "cú hích" lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.