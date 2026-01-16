Phường Pleiku bàn giao mã QR giới thiệu làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ơp

(GLO)- Tối 15-1, tại làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Pleiku tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bàn giao mã QR giới thiệu làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ơp.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Pleiku trao bảng mã QR số hóa du lịch cho làng Ơp. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, đại diện Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Pleiku đã thông tin, tuyên truyền đến bà con làng Ơp về ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chung tay xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Dịp này, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Pleiku đã trao bảng mã QR số hóa du lịch cho làng Ơp. Thông qua mã QR, người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin giới thiệu về lịch sử hình thành, bản sắc văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch của làng.

Đây được xem là bước đi thiết thực trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với chuyển đổi số, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Bá Bính

Đan xen trong chương trình là các tiết mục giao lưu văn nghệ sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa xuân mới.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở, đồng thời tạo sân chơi văn hóa lành mạnh cho người dân. Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn phường Pleiku.