(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

Càng nhiều trải nghiệm, ta càng thấy những gì neo đậu lâu nhất trong ký ức luôn gắn liền với cảm xúc. Cảm xúc tác động đến nhiều khía cạnh. Đặc biệt, trong du lịch, cảm xúc quyết định phần lớn đến lựa chọn hành trình.

Theo các chuyên gia, trước những biến động toàn cầu kéo dài, du lịch đang bước vào một giai đoạn mới: Chậm hơn, sâu hơn và giàu cảm xúc hơn. Nhiều du khách có xu hướng tìm kiếm những hành trình chạm đến cảm xúc và mang tính chữa lành.

Một sớm bình yên trên bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: Phương Duyên

Điều họ mong muốn không chỉ là tiện nghi dịch vụ, nhu cầu check-in, thư giãn đơn thuần mà còn là giá trị của những trải nghiệm chân thực, là sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên, văn hóa và con người nơi họ đặt chân đến.

1. Từng ghé thăm nhà thờ cổ Hà Bầu, một kiến trúc tôn giáo cổ xưa nằm gần chân núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), chị Nguyễn Thị Việt Hương-Giảng viên Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa quên những ấn tượng sâu đậm. Sau hơn 1 thế kỷ tồn tại, ngôi giáo đường từng được xây nên bằng vật liệu được cho là do chính giáo dân kỳ công cõng theo đường rừng từ huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) lên cao nguyên hiện đã thành phế tích, chỉ còn lại mặt trước và tháp chuông.

Nét cổ kính đầy hoài niệm của nhà thờ cổ Hà Bầu. Ảnh: Hoàng Phương

Trò chuyện với P.V, chị Hương bày tỏ: “Tôi đã đi du lịch khá nhiều nơi, nhưng khi đến với nhà thờ cổ Hà Bầu thì cảm xúc rất lạ. Tôi không đến đây vì sự thôi thúc của tín ngưỡng mà chỉ vì những gì bản thân muốn kiếm tìm, đó là sự tĩnh lặng và hoài niệm”. Chậm rãi thưởng thức ly cà phê mang theo, lặng ngắm vẻ hoang phế đầy tôn nghiêm của ngôi thánh đường cổ giữa bức tranh thiên nhiên rộng lớn, chị Hương cho hay: “Tôi không đi du lịch theo kiểu check-in. Vì vậy, điểm đến này khiến tôi thấy rất thú vị”.

Cũng như chị Hương, nhiều du khách chia sẻ niềm vui giản đơn mà sâu sắc khi ngồi dưới tán thông xanh phố núi, nhấp ngụm trà, ngắm một góc thị thành ngời lên trong nắng và chợt thấy lòng thật bình yên. Hay về phía biển Quy Nhơn, còn gì thú vị hơn khi dạo bước cùng những con sóng nhẹ, trên bãi cát êm và sạch tinh tươm; hoặc ghé vào một quán nhỏ thưởng thức các thức món bình dân để được hòa vào đời sống địa phương một cách chân thực nhất.

Từ những câu chuyện trên, có thể thấy một yếu tố không thể xem nhẹ trong phát triển du lịch, đó là chuyện một vùng đất sẽ trao gửi đến du khách những cảm xúc gì.

Khung cảnh ngàn thông phố núi khiến du khách xiêu lòng. Ảnh: Phương Duyên

Mới đây, tại Tuyên Quang, một nữ du khách nước ngoài đã đăng tải đoạn clip khiến trái tim cô tan chảy. Đó là khoảnh khắc cụ bà Sùng Thị Cỏ (97 tuổi) người già nhất trong Hợp tác xã Dệt lanh Lùng Tám (tỉnh Hà Giang cũ) nhoẻn miệng cười, khẽ nói “hello” với cô rồi sau đó tiếp tục vẽ sáp ong lên vải lanh một cách cần mẫn. Du khách này cho hay đây là cụ bà chăm chỉ, đáng yêu nhất mình từng gặp.

Giản dị vậy thôi nhưng đoạn clip ngắn của cô thu hút tới hơn 12 triệu lượt xem, gần 2.000 lượt chia sẻ khiến nhiều du khách khác cũng bày tỏ mong muốn được gặp cụ trong chuyến đi Hà Giang gần nhất. Vùng địa đầu Tổ quốc bất ngờ viral từ một hiệu ứng cảm xúc như thế.

2. Trong bài viết có nhan đề “Ngành Du lịch Việt Nam đang dần chuyển từ mô hình kinh tế truyền thống sang kinh tế cảm xúc”, Tiến sĩ Lê Thị Thu Phượng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định: Kinh tế cảm xúc là khái niệm chỉ sự tập trung sâu hơn vào vai trò của cảm xúc trong quá trình tiêu dùng. Điều này không chỉ dừng lại ở cách thức tạo ra trải nghiệm mà còn chú trọng đến việc khơi gợi các trạng thái cảm xúc của khách hàng trong suốt hành trình trải nghiệm. Trong du lịch, nơi mà bản chất của sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận cá nhân thì yếu tố cảm xúc trở nên đặc biệt quan trọng.

Theo Tiến sĩ Thu Phượng, một chuyến đi không chỉ là xê dịch hay sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống mà còn là tổng hòa của những cảm xúc tích cực như: sự phấn khích, thư giãn, ngạc nhiên, hạnh phúc hay thậm chí là sự hoài niệm. Ngành du lịch là lĩnh vực lý tưởng để ứng dụng mô hình kinh tế cảm xúc, bởi du khách không chỉ tìm kiếm các dịch vụ cơ bản mà còn mong muốn được đắm chìm trong những câu chuyện, văn hóa và cảm nhận được sự chân thực, độc đáo của điểm đến.

Truyền thuyết của đồng bào Jrai về cái tên Chư Đang Ya sẽ làm nên câu chuyện văn hóa hấp dẫn cho điểm đến là ngọn núi lửa triệu năm tuổi. Ảnh: Phương Duyên

Từ những phân tích trên, để “thu phục” cảm xúc của du khách, nên chăng cùng với sự đầu tư cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ… thì cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người. Đó là đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực làm du lịch có khả năng truyền tải cảm xúc và biết cách kể chuyện hấp dẫn về văn hóa, lịch sử, con người của điểm đến.

Bên cạnh đó, cần thiết kế sản phẩm du lịch trên nền tảng cảm xúc và câu chuyện văn hóa, sao cho mỗi điểm đến, mỗi sản phẩm du lịch đều có một câu chuyện riêng gắn với lịch sử - văn hóa và con người địa phương. Đơn cử, núi lửa Chư Đang Ya sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn rất nhiều khi du khách được giới thiệu về địa danh gắn liền với một truyền thuyết Jrai.

Nhiều diễn đàn du lịch cũng cho thấy, đôi khi cảm xúc của du khách còn được quyết định bởi những yếu tố tưởng như rất nhỏ như: bảng chỉ dẫn rõ ràng, wifi miễn phí, nhà vệ sinh sạch sẽ… Do vậy, về hạ tầng, bên cạnh đầu tư vào giao thông hay cơ sở lưu trú, tại các điểm đến cần quan tâm đến cả những yếu tố trên.

Địa giới hành chính của Gia Lai nay đã mở rộng, có rừng, có biển với những lợi thế rất lớn trong kết nối tour tuyến. Nếu biết khéo léo “lấy lòng” du khách, với nội lực sẵn có, Gia Lai sẽ là cái tên ngày càng nổi bật trên bản đồ du lịch.