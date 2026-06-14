Hành trang lữ hành

Du lịch

Hành trang lữ hành

Infographic Biển Hồ chuyển sắc trong hoàng hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Có những buổi chiều ở Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) khiến ta ngỡ như vừa đi qua hai không gian khác nhau: Một Biển Hồ xanh trong, tĩnh lặng và một Biển Hồ đa sắc, huyền ảo khi hoàng hôn buông xuống.

Có người nói rằng, để cảm nhận rõ nhất nhịp sống của cao nguyên mùa hè, hiếm nơi nào tập trung đầy đủ như vùng ven Biển Hồ.

img-4102-8252.jpg
Cầu đỏ bắc qua Biển Hồ. Dưới chân cầu, nhịp sống cao nguyên chậm rãi trôi cùng màn biến ảo kỳ diệu của ánh sáng trên mặt nước hồ mỗi buổi chiều. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ khi cầu Biển Hồ-cây cầu đỏ nổi bật trên tuyến hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai hoàn thành, nơi đây trở thành điểm check-in mới của người dân và du khách.

Trên cầu là dòng xe qua lại không ngớt, còn dưới chân cầu lại mở ra một bình nguyên rộng lớn, khoáng đạt.

img-4103.jpg
Buổi chiều ở Biển Hồ bắt đầu bằng những gam xanh dịu mát. Ảnh: Hoàng Ngọc

img-4128-8954.jpg
Con thuyền nhỏ nổi bật trên mặt nước xanh thẳm. Ảnh: Hoàng Ngọc
img-4141.jpg
Những con thuyền thảnh thơi nằm bờ. Ảnh: Hoàng Ngọc
img-4031.jpg
Mỗi người chọn cho mình một cách riêng để tận hưởng vẻ bình yên của buổi chiều Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những buổi chiều, người dân địa phương tìm đến đây không hẳn để làm điều gì đặc biệt. Người thả diều giữa khoảng trời lộng gió. Người buông cần câu bên mặt hồ. Người ngồi trên thảm cỏ, lặng nhìn mây trôi hay những con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước.

​Dường như ai đến đây cũng trong tâm thế tự tại, không vội vã. Họ chậm rãi tận hưởng những đổi thay tinh tế của đất trời từ chiều muộn đến khi hoàng hôn buông xuống.

Biển Hồ chuyển sắc trong hoàng hôn. Video: Hoàng Ngọc

Chiều dần buông trên Biển Hồ. Mặt hồ liên tục đổi sắc, khiến người ta có cảm giác đang đi qua những không gian khác nhau trong cùng một buổi chiều.

Mới đó còn là gam xanh trong trẻo của trời, của nước và những dãy núi phía xa. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, hoàng hôn rót mật xuống mặt hồ, nhuộm không gian bằng những sắc vàng, hồng, cam rực rỡ.

img-4015.jpg
Biển Hồ có những khoảnh khắc đẹp trong ngày khi hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Hoàng Ngọc
img-4134.jpg
Mỗi khoảnh khắc trôi qua, mặt nước Biển Hồ như thước phim điện ảnh liên tục chuyển cảnh. Ảnh: Hoàng Ngọc
img-4145.jpg
img-4123.jpg
img-4132-6149.jpg

Mây đổi màu, nước đổi màu, khung cảnh như chuyển mình theo từng nhịp dịch chuyển của ánh sáng. Cùng một khung cảnh, nhưng mỗi phút trôi qua như một thước phim điện ảnh liên tục chuyển cảnh.

Mặt hồ khi lấp lánh như một bức sơn mài khổng lồ, khi lại mềm mại như tranh màu nước trải trên lụa.

... Khi rời đi, vẫn mang theo cảm giác còn bỏ sót đâu đó một vẻ đẹp khác của “đôi mắt Pleiku”, đang chờ được khám phá vào lần sau trở lại.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Du lịch

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

Hành trang lữ hành

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Cẩm nang du lịch

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Video

(GLO)- 20 giờ 10 phút ngày 28-3, Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật biểu diễn từ truyền thống đến Mega Concert, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.