(GLO)- Có những buổi chiều ở Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) khiến ta ngỡ như vừa đi qua hai không gian khác nhau: Một Biển Hồ xanh trong, tĩnh lặng và một Biển Hồ đa sắc, huyền ảo khi hoàng hôn buông xuống.

Có người nói rằng, để cảm nhận rõ nhất nhịp sống của cao nguyên mùa hè, hiếm nơi nào tập trung đầy đủ như vùng ven Biển Hồ.

Cầu đỏ bắc qua Biển Hồ. Dưới chân cầu, nhịp sống cao nguyên chậm rãi trôi cùng màn biến ảo kỳ diệu của ánh sáng trên mặt nước hồ mỗi buổi chiều. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ khi cầu Biển Hồ-cây cầu đỏ nổi bật trên tuyến hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai hoàn thành, nơi đây trở thành điểm check-in mới của người dân và du khách.

Trên cầu là dòng xe qua lại không ngớt, còn dưới chân cầu lại mở ra một bình nguyên rộng lớn, khoáng đạt.

Buổi chiều ở Biển Hồ bắt đầu bằng những gam xanh dịu mát. Ảnh: Hoàng Ngọc

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Con thuyền nhỏ nổi bật trên mặt nước xanh thẳm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những con thuyền thảnh thơi nằm bờ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Mỗi người chọn cho mình một cách riêng để tận hưởng vẻ bình yên của buổi chiều Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những buổi chiều, người dân địa phương tìm đến đây không hẳn để làm điều gì đặc biệt. Người thả diều giữa khoảng trời lộng gió. Người buông cần câu bên mặt hồ. Người ngồi trên thảm cỏ, lặng nhìn mây trôi hay những con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước.

​Dường như ai đến đây cũng trong tâm thế tự tại, không vội vã. Họ chậm rãi tận hưởng những đổi thay tinh tế của đất trời từ chiều muộn đến khi hoàng hôn buông xuống.

Biển Hồ chuyển sắc trong hoàng hôn. Video: Hoàng Ngọc

Chiều dần buông trên Biển Hồ. Mặt hồ liên tục đổi sắc, khiến người ta có cảm giác đang đi qua những không gian khác nhau trong cùng một buổi chiều.

Mới đó còn là gam xanh trong trẻo của trời, của nước và những dãy núi phía xa. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, hoàng hôn rót mật xuống mặt hồ, nhuộm không gian bằng những sắc vàng, hồng, cam rực rỡ.

Biển Hồ có những khoảnh khắc đẹp trong ngày khi hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Hoàng Ngọc

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, mặt nước Biển Hồ như thước phim điện ảnh liên tục chuyển cảnh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Mây đổi màu, nước đổi màu, khung cảnh như chuyển mình theo từng nhịp dịch chuyển của ánh sáng. Cùng một khung cảnh, nhưng mỗi phút trôi qua như một thước phim điện ảnh liên tục chuyển cảnh.

Mặt hồ khi lấp lánh như một bức sơn mài khổng lồ, khi lại mềm mại như tranh màu nước trải trên lụa.

... Khi rời đi, vẫn mang theo cảm giác còn bỏ sót đâu đó một vẻ đẹp khác của “đôi mắt Pleiku”, đang chờ được khám phá vào lần sau trở lại.