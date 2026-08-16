Nghỉ lễ 2-9: Du khách có thể đến vui chơi, khám phá tại Gia Lai bằng những phương tiện nào?

(GLO)- Với không gian du lịch trải dài từ biển Quy Nhơn đến Pleiku và vùng đại ngàn, Gia Lai hiện có nhiều lựa chọn về hàng không, đường bộ và đường sắt để du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá.

Trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, việc kết nối không gian biển và cao nguyên được xác định là một trong những hướng quan trọng để mở rộng thị trường khách. Tại hội thảo “Hạ tầng liên kết - Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên” diễn ra ngày 13-8, các đại biểu tiếp tục nhấn mạnh vai trò của hạ tầng giao thông và kết nối đa phương thức đối với phát triển du lịch khu vực.

Máy bay - lựa chọn nhanh cho du khách ở xa

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai là một trong những địa phương có 2 cảng hàng không là Pleiku và Phù Cát. Cảng hàng không Phù Cát được định hướng là cửa ngõ phục vụ khu vực biển Quy Nhơn, trong khi sân bay Pleiku giữ vai trò kết nối khu vực phía Tây tỉnh.

Giao thông tại tỉnh Gia Lai đa dạng và thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của du khách muôn phương khi đến tham quan, vui chơi. Ảnh: Phương Vi

Với du khách từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, đường hàng không là phương án phù hợp nếu muốn rút ngắn thời gian di chuyển.

Từ sân bay, du khách có thể tiếp tục thuê xe, sử dụng taxi hoặc các phương tiện vận tải hành khách để đến trung tâm Quy Nhơn, Pleiku và các điểm tham quan.

Ô tô, xe khách - thuận tiện để khám phá nhiều điểm

Đường bộ vẫn là lựa chọn linh hoạt đối với những nhóm khách muốn chủ động lịch trình. Du khách có thể đi ô tô cá nhân, xe hợp đồng hoặc xe khách đến Quy Nhơn, Pleiku, sau đó tiếp tục di chuyển đến các điểm du lịch.

Đáng chú ý, tuyến Pleiku - Quy Nhơn có hệ thống vận tải hành khách bằng xe khách; ngay trong dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia, một số doanh nghiệp vận tải đã tăng chuyến, giảm giá vé để kích cầu đi lại.

Đây cũng là phương án phù hợp với những hành trình kết hợp nhiều điểm, chẳng hạn Quy Nhơn - Pleiku - Biển Hồ - Chư Đăng Ya hoặc từ Pleiku đi các khu vực sinh thái, văn hóa phía Tây.

Một điểm đáng chú ý đối với du khách trong mùa du lịch năm nay là nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai đã được đưa vào khai thác, tạo thêm lựa chọn thuận lợi cho hành trình đến các điểm du lịch của tỉnh.

Đối với du khách lựa chọn ô tô cá nhân hoặc xe khách, hệ thống cao tốc mới có ý nghĩa đặc biệt trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho quốc lộ 1 và tăng khả năng kết nối giữa các địa phương. Bộ Xây dựng đánh giá việc đưa các đoạn cao tốc qua Gia Lai vào khai thác góp phần rút ngắn thời gian lưu thông, nâng cao năng lực vận tải và tăng cường liên kết vùng.

Từ các tuyến cao tốc, du khách có thể tiếp tục di chuyển theo mạng lưới quốc lộ và đường địa phương để đến Quy Nhơn, An Khê, Pleiku, Biển Hồ, Chư Đăng Ya hoặc các điểm du lịch sinh thái ở phía Tây tỉnh.

Đi tàu hỏa - thêm một lựa chọn cho hành trình

Du khách yêu thích trải nghiệm đường sắt có thể lựa chọn tàu hỏa để đến khu vực phía Đông Gia Lai, sau đó tiếp tục hành trình bằng đường bộ.

Du khách có thể lựa chọn đi bằng tàu hỏa để đến Gia Lai, sau đó đi bằng các phương tiện khác để tới các điểm đến trong tỉnh. Ảnh: Phương Vi

Thực tế trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, ga Quy Nhơn và ga Diêu Trì đón khoảng 10.500 lượt khách đi tàu hỏa, cho thấy đường sắt vẫn là một phương thức được du khách lựa chọn khi đến khu vực này.

Với phương án này, du khách có thể kết hợp tàu hỏa với taxi, xe hợp đồng hoặc xe khách để tiếp tục đến các điểm tham quan, nghỉ dưỡng.

Đi bằng phương tiện nào khi đã đến Gia Lai?

Nếu nghỉ dưỡng tại khu vực Quy Nhơn, du khách có thể sử dụng taxi, xe công nghệ, xe thuê hoặc xe máy để di chuyển giữa các điểm như Kỳ Co, Eo Gió, đầm Thị Nại và khu vực trung tâm.

Thác K50 nằm trong lòng Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng là một điểm đến đáng để du khách trải nghiệm. Ảnh: Phương Vi

Tại Pleiku, việc di chuyển đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và các điểm tham quan trong khu vực cũng tương đối thuận tiện bằng ô tô hoặc xe máy. Với những nhóm gia đình hoặc đông người, thuê ô tô có lái hoặc xe hợp đồng sẽ phù hợp hơn.

Riêng với các tuyến rừng, thác và trekking, chẳng hạn như thác K50, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, du khách cần lựa chọn phương tiện và đơn vị tổ chức phù hợp với điều kiện địa hình, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của đơn vị quản lý.

Hạ tầng đang được đầu tư

Bên cạnh hệ thống giao thông hiện hữu, Gia Lai đang tiếp tục đầu tư nhiều dự án nhằm tăng khả năng kết nối giữa khu vực duyên hải và Tây Nguyên.

Trong đó, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai; cùng với các dự án giao thông kết nối, tuyến đường này được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển cho hành lang Đông - Tây.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, đặc biệt các tuyến kết nối Đông - Tây và kết nối đa phương thức, sẽ góp phần đưa lợi thế biển - cao nguyên của Gia Lai thành các sản phẩm và hành trình du lịch có sức cạnh tranh hơn.

Chủ động lựa chọn phương tiện theo hành trình

Với những du khách ở xa, máy bay giúp tiết kiệm thời gian; xe khách hoặc ô tô cá nhân phù hợp với các chuyến đi chủ động, kết hợp nhiều điểm; còn tàu hỏa có thể là lựa chọn cho những người muốn trải nghiệm một hành trình khác biệt.

Du khách đến ga Diêu Trì. Ảnh: Phương Vi

Đặc biệt, nếu muốn khám phá trọn vẹn không gian “đại ngàn chạm biển xanh”, du khách có thể kết hợp nhiều phương tiện: đến Gia Lai bằng máy bay hoặc tàu hỏa, sau đó sử dụng ô tô, xe khách, taxi hoặc phương tiện thuê để di chuyển giữa các điểm đến.

Với mạng lưới hàng không, đường bộ và đường sắt cùng hệ thống giao thông nội tỉnh đang được đầu tư, du khách có thể chủ động lựa chọn cách đến Gia Lai phù hợp với thời gian, túi tiền và điểm đến. Quan trọng nhất là kiểm tra lịch vận hành, giá vé và tình trạng giao thông trước chuyến đi, nhất là trong các kỳ nghỉ cao điểm.