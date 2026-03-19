Phố biển Quy Nhơn vào mùa đón khách

(GLO)- Trước thềm Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), nhiều cơ sở lưu trú khu vực phía Đông tỉnh đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, từ nâng cấp hạ tầng đến đào tạo nhân lực, sẵn sàng đón lượng lớn du khách.

Những ngày này, dọc các tuyến ven biển và trung tâm phố biển Quy Nhơn, dễ dàng nhận thấy sự chuyển động tích cực tại các khách sạn, homestay, nhà nghỉ. Không khí vào mùa du lịch cao điểm đã hiện rõ, góp phần tạo diện mạo năng động, chuyên nghiệp cho điểm đến du lịch Gia Lai.

Nhiều cơ sở lưu trú tiến hành chỉnh trang phòng ốc, bổ sung tiện ích, cải tạo không gian xanh… nhằm nâng cao trải nghiệm lưu trú. Không chỉ làm đẹp, các cơ sở lưu trú còn hướng đến tiêu chí tiện nghi, thân thiện và mang bản sắc địa phương.

Nhân viên lễ tân khách sạn Rustic (phường Quy Nhơn) đón khách lưu trú. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), với quy mô 250 phòng nghỉ cùng hệ thống hội trường phục vụ từ 50 - 500 khách, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ sớm. Ông Lê Hồng Quang - Phó Giám đốc khách sạn - cho biết: “Để phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, nhất là dự báo công suất phòng dịp khai mạc sẽ tăng cao, chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nhân lực lẫn dịch vụ. Đặc biệt trong dịp khai mạc, khách lưu trú còn được hưởng ưu đãi giảm giá từ 10 - 20%, tặng kèm sản phẩm OCOP địa phương nhằm tăng thêm trải nghiệm”.

Không chỉ các khách sạn quy mô lớn, nhiều homestay, cơ sở lưu trú cũng chủ động đổi mới để thích ứng với nhu cầu du khách ngày càng đa dạng. Theo ông Đinh Văn Xin, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hướng Dương (phường Quy Nhơn Đông), DN đã cải tạo 10 phòng nghỉ tại homestay Eo Gió theo phong cách gần gũi thiên nhiên, đồng thời nâng cấp nhà hàng Hướng Dương phục vụ khách.

“Du khách không chỉ cần chỗ ở mà còn muốn trải nghiệm văn hóa bản địa. Vì vậy, chúng tôi chú trọng không gian mở, sử dụng vật liệu thân thiện, kết hợp ẩm thực địa phương và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng thực đơn” - ông Xin cho biết.

Homestay Sông Suối (phường Quy Nhơn) trang trí không gian, thiết kế tour gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa phục vụ du khách nước ngoài khi đến Quy Nhơn. Ảnh: Đoan Ngọc

Xu hướng kết hợp lưu trú với trải nghiệm cũng được nhiều cơ sở khai thác hiệu quả. Tại homestay Sông Suối (phường Quy Nhơn), chủ cơ sở Huỳnh Vũ Trí cho biết homestay đón nhiều khách quốc tế, đặc biệt khách lưu trú đến từ châu Âu, châu Mỹ.

“Du khách nước ngoài ngày càng quan tâm đến các tour du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Ngoài chỉnh trang cơ sở vật chất, chúng tôi thiết kế các tour tham quan làng nghề, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và ẩm thực địa phương. Mỗi nhóm khách sẽ có chương trình riêng, linh hoạt theo nhu cầu, giúp họ có trải nghiệm sâu hơn thay vì chỉ nghỉ dưỡng đơn thuần” - ông Trí chia sẻ.

Cùng với nâng cấp dịch vụ, yếu tố an toàn và môi trường cũng được đặt lên hàng đầu. Các cơ sở lưu trú tăng cường kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh, xây dựng không gian xanh - sạch - đẹp. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là tiêu chí quan trọng để tạo ấn tượng tốt đối với du khách.

Ông Võ Trọng Trí - Giám đốc khách sạn Rustic (phường Quy Nhơn) chia sẻ: Chất lượng dịch vụ không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở thái độ phục vụ. Chúng tôi xác định mỗi nhân viên là một “đại sứ du lịch”. Vì vậy, ngoài việc chỉnh trang 61 phòng nghỉ, khách sạn còn tổ chức đào tạo kỹ năng giao tiếp, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ. Dịp này, khách sạn cũng áp dụng chương trình giảm giá 20% so với giá niêm yết để thu hút khách.

Công ty TNHH Du lịch Hướng Dương (phường Quy Nhơn Đông) nâng cấp phòng nghỉ, nâng cao chất lượng dịch vụ đón khách Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Đoan Ngọc

Cùng với sự chủ động của các cơ sở lưu trú, chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Ông Bùi Duy Ninh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho biết: “Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội lớn cho du lịch địa phương. Toàn phường hiện có 54 homestay. Do đó, công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ được đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, địa phương tích cực giới thiệu điểm đến, quảng bá văn hóa, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh”.

Sự chủ động, chuyên nghiệp trong khâu đón tiếp sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đồng thời mở ra cơ hội phát triển bền vững cho ngành du lịch địa phương trong thời gian tới.