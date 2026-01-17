Báo Gia Lai điện tử

Việt Nam là 1 trong 50 nơi dành cho kỳ nghỉ gia đình tốt nhất năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Tờ báo Anh Telegraph vừa bình chọn 50 nơi dành cho kỳ nghỉ gia đình tốt nhất thế giới, trong đó Việt Nam là một lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ hè.

Theo Telegraph, kỳ nghỉ ở Việt Nam phù hợp nhất cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Ở Việt Nam, các công ty du lịch đang tập trung nhiều vào những trải nghiệm chung trong năm 2026, chẳng hạn Công ty Kuoni có chương trình du lịch gia đình Việt Nam kéo dài hai tuần đáp ứng mọi tiêu chí. Bao gồm các hoạt động (tùy chọn) như đi thuyền rồng và học may mặc ở Huế, cũng như làm đèn lồng Hội An và lớp học nấu ăn ở Hà Nội.

du-lich-nhon-hai-gia-lai.jpg
Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài tuyệt đẹp, là điểm đến lý tưởng vào mùa hè cho du khách. Ảnh: Phương Vi

Mới đây, tờ New York Times công bố danh sách “52 Places to Go in 2026” (52 nơi đáng đi năm 2026), trong đó Việt Nam được vinh danh là một "cường quốc du lịch" đang chuyển mình mạnh mẽ.

Điều này góp phần khẳng định thêm tên tuổi của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Việt Nam còn được bạn bè khắp nơi yêu mến bởi chiều sâu văn hóa, ẩm thực đa dạng, đặc sắc và con người hiền hòa, thân thiện, mến khách.

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.