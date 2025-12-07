Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch Việt Nam thắng lớn tại World Travel Awards

(GLO)- Tối 6-12, tại Vương quốc Bahrain, du lịch Việt Nam hãnh diện trước thế giới khi nhiều điểm đến được World Travel Awards-WTA năm 2025 vinh danh.

Năm nay Việt Nam được gọi tên tại nhiều hạng mục của giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế của nước ta trên bản đồ du lịch thế giới.

Khách quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến để tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng. Ảnh: P.V

Trong đó, Việt Nam được vinh danh là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới và Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới; thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) được vinh danh là Điểm đến biểu tượng thu hút du khách hàng đầu thế giới; Bãi Kem (Phú Quốc) được vinh danh Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới; Mộc Châu là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới; Tam Đảo là thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới; Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) được trao danh hiệu Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới.

Hội An được vinh danh là thành phố văn hóa hàng đầu châu Á. Ảnh: P.V

Nhiều điểm đến khác của Việt Nam cũng được vinh danh tại các hạng mục giải thưởng châu Á. Trong đó, Hà Nội được vinh danh là Điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày và Điểm đến thành thị hàng đầu châu Á; TP. Hồ Chí Minh là Điểm đến du lịch công tác, Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Hội An được vinh danh là thành phố văn hóa hàng đầu châu Á…

Có thể khẳng định rằng, với bề dày lịch sử-văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, hấp dẫn cùng với các chính sách thông thoáng trong việc thu hút du khách, Việt Nam ngày càng được cộng đồng khách quốc tế yêu thích, chọn làm nơi tham quan, nghỉ dưỡng.

