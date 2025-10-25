Đảo ngọc Phú Quốc được du khách Đông Âu ưu tiên tìm kiếm khi tới Việt Nam

(GLO)- Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng mạnh (59%), trong đó đảo ngọc Phú Quốc là địa điểm được ưu tiên hàng đầu với lượng tìm kiếm đạt 113% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài sự quan tâm hàng đầu đến đảo Phú Quốc, 2 đô thị sầm uất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lần lượt xếp thứ 2 và 3 về độ thu hút du khách Đông Âu, với mức tăng tương ứng 77% và 56%; tiếp đó là 2 thành phố biển Đà Nẵng và Nha Trang.

Phú Quốc dẫn đầu danh sách điểm đến được du khách Đông Âu yêu thích.

﻿Ảnh: Unsplash/QNO

Dữ liệu được tổng hợp từ lượt tìm kiếm trên Agoda trong khoảng thời gian từ ngày 15-8 đến 30/9, với thời gian nhận phòng từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay.

Theo Agoda, mức tăng này phản ánh hiệu ứng tích cực từ chính sách thị thực được nới lỏng, giúp du khách châu Âu dễ dàng tiếp cận và khám phá Việt Nam hơn.

Được biết, chính sách miễn thị thực mới của Việt Nam cho công dân của 12 quốc gia châu Âu đã có hiệu lực từ ngày 15-8-2025 đến hết 14-8-2028 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch.

Dữ liệu Agoda cho thấy sự quan tâm đặc biệt của du khách Đông Âu dành cho các điểm đến tại Việt Nam, với lượng tìm kiếm từ Slovenia tăng 77%, Ba Lan 74%, Bulgaria 72%, Romania 69% và Slovakia 61%.