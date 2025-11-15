Lần thứ 9 liên tiếp Việt Nam được công nhận là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á

(GLO)- Theo kết quả công bố của World Golf Awards mới đây, Việt Nam được bình chọn là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2025. Đây là năm thứ 9 liên tiếp, Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế danh giá này.

Việt Nam được đánh giá là điểm đến chơi golf lý tưởng trong khu vực châu Á. Các sân golf tại Việt Nam có chất lượng tốt, được xây dựng ở những vị trí có cảnh quan đẹp, gắn liền với các khu nghỉ dưỡng sang trọng, trải khắp đất nước đã tạo nên sức hấp dẫn du khách đến nghỉ dưỡng và giải trí.

Vinpearl Golf Nha Trang. Ảnh nguồn Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Theo thống kê, cả nước có hơn 80 sân golf đạt chuẩn quốc tế trải dài khắp ba miền, trong đó, các trung tâm golf nổi bật gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Nhiều sân golf được thiết kế bởi các huyền thoại thế giới như Greg Norman, Nick Faldo hay Luke Donald, tạo nên sức hút lớn đối với du khách quốc tế.

Việc đầu tư phát triển sân golf gắn liền với các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp của các tập đoàn lớn. Hàng loạt sân golf ven biển, trên đồi núi hay trong khu sinh thái ra đời, hình thành mạng lưới sản phẩm “Resort + Golf + Bất động sản nghỉ dưỡng”, đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hồ An Phong: Trong tầm nhìn đến năm 2030, Bộ VHTTDL định hướng phát triển golf là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Golf sẽ trở thành cầu nối giữa thể thao, du lịch, đầu tư và giáo dục, nơi Việt Nam không chỉ đón khách chơi golf, mà còn đào tạo nhân lực, tổ chức sự kiện quốc tế và xây dựng chuỗi điểm đến golf mang bản sắc Việt Nam. Đây là bước đi cụ thể để hướng tới một ngành công nghiệp golf bền vững, hội nhập và mang giá trị văn hóa Việt.

Câu lạc bộ sân FLC golf links Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Tháng 8 vừa rồi, Gia Lai cũng vừa tổ chức Giải vô địch golf quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh đây là vinh dự là tỉnh đầu tiên sau sáp nhập tổ chức Giải vô địch golf quốc gia - một sự kiện thể thao lớn, góp phần nâng cao phong trào rèn luyện thể thao nói chung, golf nói riêng. Đặc biệt, việc đăng cai tổ chức giải là cơ hội để Gia Lai giới thiệu hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng du lịch đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước; tạo bước khởi đầu đầy hy vọng tiến tới tổ chức những giải golf quốc tế