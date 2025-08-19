Khai mạc Giải vô địch golf quốc gia 2025 tại Gia Lai

Đây là sự kiện thể thao quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu VGA tour, quy tụ hơn 150 golfer xuất sắc nhất cả nước, là những vận động viên chuyên nghiệp mang quốc tịch Việt Nam và vận động viên nghiệp dư đạt chuẩn handicap (điểm chấp) tham gia.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc giải đấu. Ảnh: BTC

Tham dự lễ khai mạc có các ông, bà: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải; Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, đồng Trưởng ban tổ chức; cùng đại diện Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), Ban trọng tài giải đấu và đông đảo vận động viên, người hâm mộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng trước, thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (ngoài cùng bên trái) cùng đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Gia Lai rất vinh dự là tỉnh đầu tiên sau sáp nhập tổ chức Giải vô địch golf quốc gia - một sự kiện thể thao lớn, góp phần nâng cao phong trào rèn luyện thể thao nói chung, golf nói riêng. Đặc biệt, việc đăng cai tổ chức giải là cơ hội để Gia Lai giới thiệu hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng du lịch đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước; tạo bước khởi đầu đầy hy vọng tiến tới tổ chức những giải golf quốc tế”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Gia Lai, Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 mang theo kỳ vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của golf đến các vùng đất giàu tiềm năng, đầy bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao và kinh tế ở địa phương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải - nhấn mạnh: “Giải đấu lần này không chỉ quy tụ nhiều golfer hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các golfer cọ xát nâng cao trình độ hướng tới các đấu trường quốc tế. Với tinh thần thể thao cao thượng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của các golfer, chúng tôi tin rằng Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 tiếp tục là giải đấu chất lượng, thành công rực rỡ”.

Ngay sau lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và nhà báo Phùng Công Sưởng đã cùng tham dự nghi thức phát bóng, chính thức mở màn cho những ngày tranh tài hứa hẹn nhiều kịch tính, hấp dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thực hiện nghi thức phát bóng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các golfer cũng chính thức bước vào tranh tài theo thể thức đấu gậy 72 hố, trải qua 4 vòng với nhát cắt sau 36 hố, chọn 50 golfer nam và 12 golfer nữ tiếp tục tranh tài tại hai vòng cuối.

Sau lễ khai mạc, các golfer chính thức bước vào tranh tài. Ảnh: Ngọc Nhuận

Giải đấu diễn ra từ ngày 19 đến 23-8, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và tiềm năng phát triển du lịch thể thao của tỉnh Gia Lai.