150 golfer tranh tài tại Giải vô địch golf quốc gia 2025, cúp VinFast - Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
(GLO)-Từ ngày 18 đến 23-8, Giải vô địch golf quốc gia 2025, cúp VinFast - Gia Lai sẽ diễn ra tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông), quy tụ 150 golfer chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam và các vận động viên (VĐV) nghiệp dư có handicap index không cao hơn 5.0 (nam) và 10.0 (nữ).

Giải đấu năm nay thu hút sự chú ý với sự góp mặt của các tên tuổi như: Nhà vô địch 2023 Nguyễn Nhất Long, đương kim vô địch 2024 Nguyễn Đức Sơn và các golfer Hồ Anh Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Đoàn Xuân Khuê Minh...

gofl.jpg
Giải vô địch golf quốc gia 2025, cúp VinFast - Gia Lai là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: BTC
gia-lai.jpg
Không chỉ là sân chơi đỉnh cao hấp dẫn cho các vận động viên, sự kiện này còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Gia Lai đến bạn bè trong và ngoài nước. Ảnh: BTC

Theo điều lệ, các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy 72 hố (4 vòng, mỗi vòng 18 hố). Sau 36 hố đầu, Ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Người chiến thắng là golfer có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.

Tổng quỹ giải thưởng là 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng dành cho bảng nam và 200 triệu đồng cho bảng nữ. Nhà vô địch bảng nam sẽ nhận 180 triệu đồng, trong khi golfer vô địch bảng nữ nhận 60 triệu đồng.

Giải vô địch golf quốc gia 2025 do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, đồng thời chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai (trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định). Đây cũng là dịp để Ban tổ chức tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự SEA Games 33, bên cạnh hai gương mặt đã chắc suất là Nguyễn Trọng Hoàng và Hồ Anh Huy.

