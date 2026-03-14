HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục đảm nhiệm vai trò Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa ban hành Công văn số 478/LĐBĐVN-ĐTQG đề nghị tạo điều kiện để HLV Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Quy Nhơn United - tham gia làm nhiệm vụ cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian từ ngày 17-3 đến 1-4-2026.

Đây là đợt tập trung nằm trong kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, đồng thời hướng tới các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là quá trình chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao châu Á 2026 (Asian Games) sẽ diễn ra tại Nhật Bản.

HLV Đinh Hồng Vinh.

Đợt hội quân lần này cũng là lần tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam kể từ sau VCK U23 châu Á 2026, đồng thời trùng với dịp FIFA Days tháng 3-2026 của đội tuyển quốc gia. Vì vậy, Trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang Sik tin tưởng giao trọng trách Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam. Trong thời gian qua, ông cũng là người gắn bó xuyên suốt với các đội U22 và U23 Việt Nam trong nhiều đợt tập huấn, thi đấu quốc tế, góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực của đội.

Ở đợt tập trung này, mục tiêu của U23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ban huấn luyện sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị nhân sự cho môn bóng đá nam tại Asian Games 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9, với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007.

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cho thấy sự tiếp nối của lớp cầu thủ trưởng thành từ các đội U19, U20 và U23 Việt Nam như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình; tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận; tiền đạo Nguyễn Lê Phát… Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)… hứa hẹn tạo nên sự cạnh tranh tích cực trong đội hình.

Đáng chú ý, Gia Lai có 2 cầu thủ góp mặt trong danh sách lần này là Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Minh Tâm, đều thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17-3. Đến ngày 23-3, ban huấn luyện dự kiến rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25 đến 31-3.

Giải đấu năm nay quy tụ 4 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25-3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28-3 và chạm trán chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng vào ngày 31-3.