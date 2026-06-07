Quy Nhơn United khép lại mùa giải ở vị trí thứ 4

(GLO)- Chiều 6-6, trên sân vận động Long An, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà trong vòng đấu hạ màn Giải hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Trước giờ bóng lăn, CLB Long An đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng từ 2 vòng đấu trước. Với 14 điểm, thầy và trò HLV Trịnh Văn Hậu chắc chắn cán đích ở vị trí áp chót. Dù không còn nhiều áp lực về thành tích, đội bóng này vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm nhằm tri ân người hâm mộ trên sân nhà.

Điều thú vị là cả Long An và Quy Nhơn United đều từng nhận được sự hỗ trợ lực lượng từ CLB Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn khó khăn trước mùa giải. Những sự bổ sung đó đã góp phần giúp hai đội hoàn thành mục tiêu của mình.

CLB Quy Nhơn United (áo xanh) đã có màn lội ngược dòng thành công trước CLB Long An. Ảnh: Quy Nhơn United

Trong hiệp 1, CLB Long An đã chơi chủ động hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Quy Nhơn United.

Những pha lên bóng tốc độ của đội chủ nhà nhiều lần khiến hàng thủ đội khách gặp khó khăn. Sức ép liên tục được Long An duy trì trong suốt hiệp đấu. Đến phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà đã tận dụng thành công sai lầm của hàng thủ Quy Nhơn United để ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang đã nỗ lực tăng tốc, khởi đầu cho màn lội ngược dòng ấn tượng. Phút 57, từ một pha phối hợp tấn công hiệu quả, Văn Thái thực hiện đường chuyền thuận lợi để Thaileon dễ dàng gỡ hòa.

CLB Quy Nhơn United khép lại mùa giải với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Quy Nhơn United

Bàn gỡ hòa giúp đội khách thi đấu hưng phấn hơn. Chỉ 7 phút sau, Thaileon tiếp tục lập công, đưa Quy Nhơn United vượt lên dẫn 2-1. Đây cũng là bàn thắng giúp chân sút này giành danh hiệu vua phá lưới tại mùa giải, với 14 bàn thắng.

Những phút còn lại, CLB Quy Nhơn United kiểm soát tốt thế trận và bảo toàn thành công lợi thế. Chiến thắng trên sân Long An giúp đội bóng đất võ khép lại mùa giải ở vị trí thứ 4 với 35 điểm - một thành tích đáng khích lệ sau hành trình nhiều nỗ lực tại Giải hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

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