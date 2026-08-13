Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/8: PSG vô địch Siêu cúp

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/8/2026 nổi bật với PSG vô địch Siêu cúp châu Âu, Inter Miami đá Leagues Cup và loạt trận Europa League diễn ra đêm nay.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/8/2026 nổi bật với chức vô địch Siêu cúp châu Âu của PSG sau chiến thắng 2-1 trước Aston Villa. Buổi sáng, Inter Miami gặp León tại Leagues Cup, còn đêm nay loạt trận vòng loại Europa League và Conference League đồng loạt diễn ra.

Hình minh họa (AI)

Thông tin được cập nhật sáng 13/8/2026, các mốc giờ quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý rạng sáng 13/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả Siêu cúp châu Âu PSG - Aston Villa 2-1 Giao hữu Arsenal - Como 1-1, Arsenal thắng luân lưu 4-3 Giao hữu Man Utd - Leeds United 1-1, Man Utd thắng luân lưu 5-4 Giao hữu Newcastle - Everton 1-3 Giao hữu Nottingham Forest - Bayer Leverkusen 2-1 Giao hữu Malaga - Fulham 2-2

Các kết quả giao hữu của nhóm CLB Premier League được giải đấu cập nhật trong sáng 13/8. Arsenal và Man Utd đều phải giải quyết trận đấu trên chấm luân lưu, trong khi Everton gây ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước Newcastle.

PSG thắng Aston Villa, bảo vệ Siêu cúp châu Âu

Tâm điểm của rạng sáng nay là trận tranh UEFA Super Cup tại Salzburg. PSG đánh bại Aston Villa 2-1, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp châu Âu.

Khvicha Kvaratskhelia đưa nhà vô địch Champions League vượt lên ở phút 20. Désiré Doué nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61, trong khi Brian Madjo ghi bàn cho Aston Villa.

Chiến thắng cho thấy PSG chưa đánh mất nhịp độ sau mùa giải thành công trước đó. Điều đáng chú ý là Kvaratskhelia tiếp tục tạo ảnh hưởng trong một trận cầu lớn, còn Doué cũng cho thấy khả năng tạo khác biệt ở thời điểm đối thủ bắt đầu phải đẩy đội hình cao hơn.

Aston Villa không có một trận đấu tệ. Đại diện Anh vẫn duy trì được sức ép và chỉ chịu thua với cách biệt tối thiểu, nhưng PSG hiệu quả hơn ở những khoảnh khắc quyết định.

Đây là Siêu cúp châu Âu thứ hai liên tiếp của PSG, sau chức vô địch năm 2025. Đội bóng Paris cũng trở thành một trong số ít CLB từng bảo vệ thành công danh hiệu này.

Arsenal hòa Como, thắng trên chấm luân lưu

Arsenal kết thúc giai đoạn chuẩn bị bằng trận hòa Como 1-1 tại Emirates trước khi thắng 4-3 trong loạt luân lưu.

Đây chưa phải màn trình diễn tạo cảm giác hoàn toàn yên tâm bởi Arsenal trước đó đã thua Borussia Dortmund 2-3. Tuy nhiên, việc giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu ít nhất giúp “Pháo thủ” có thêm sự tự tin trước trận đấu chính thức đầu tiên.

Arsenal sẽ gặp Man City tại Community Shield ngày 16/8, trận đấu có thể xem là bài kiểm tra thực sự cho quá trình chuẩn bị mùa giải mới.

Man Utd vượt Leeds trên chấm 11 m

Manchester United và Leeds hòa 1-1 trong trận giao hữu tại Dublin. Sau 90 phút, MU thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu.

Một cuộc đối đầu giữa MU và Leeds hiếm khi thiếu tính cạnh tranh, ngay cả khi chỉ mang tính giao hữu. Trận đấu này tiếp tục giúp ban huấn luyện MU rà soát đội hình trước ngày Premier League khởi tranh.

MU vẫn còn một trận giao hữu với AC Milan ngày 15/8 tại Wroclaw, sau đó mới bước vào mùa giải chính thức.

Everton thắng Newcastle 3-1

Newcastle lại nhận kết quả không như ý khi để Everton đánh bại 3-1 tại Murrayfield Stadium. Trang chính thức Newcastle xác nhận đây là trận thua thứ hai khá đậm của họ trong chuỗi chuẩn bị sau thất bại 1-4 trước Bristol City hồi cuối tháng 7.

Everton cho thấy sự sắc bén hơn trong những tình huống quyết định. Với Newcastle, trận đấu nhắc lại vấn đề về khả năng duy trì sự chắc chắn khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh.

Newcastle còn các trận gặp Bayer Leverkusen ngày 15/8 và Strasbourg ngày 16/8 trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Nottingham Forest thắng Bayer Leverkusen

Nottingham Forest giành chiến thắng 2-1 trước Bayer Leverkusen tại City Ground.

Đội bóng Anh mở tỷ số ngay phút 4. Patrik Schick gỡ hòa cho Leverkusen ở phút 32, nhưng Forest sau đó tìm được bàn quyết định để thắng 2-1.

Ở góc độ chuẩn bị mùa giải, Forest có thể hài lòng khi đánh bại một đối thủ Bundesliga có chất lượng. Leverkusen cũng sử dụng trận đấu để thử nghiệm nhiều nhân sự khi thay tới bảy vị trí trong đội hình xuất phát so với trận trước đó.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/8/2026

Ngày 13/8 có hai “ca” bóng đá đáng chú ý với độc giả Việt Nam: Leagues Cup vào buổi sáng và loạt trận lượt về vòng loại Europa League, Conference League từ tối đến rạng sáng 14/8.

Leagues Cup sáng 13/8

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 6h30 Inter Miami - León Leagues Cup 6h30 Orlando City - Atlético San Luis Leagues Cup 7h00 Nashville SC - Monterrey Leagues Cup 8h00 Toluca - FC Dallas Leagues Cup

Inter Miami - León được ban tổ chức ấn định lúc 19h30 ET ngày 12/8, tương ứng 6h30 sáng 13/8 giờ Việt Nam. Đây là lượt cuối Phase One của hai đội.

Orlando City cũng đá lúc 19h30 ET, trong khi Nashville - Monterrey bắt đầu lúc 20h00 ET.

Toluca tiếp FC Dallas vào 19h00 giờ địa phương tại Mexico. Cả hai vẫn còn cơ hội tranh vé vào tứ kết nên trận đấu được dự báo có nhịp độ cao.

Inter Miami - León: Không còn chỗ cho sai lầm

Đây là trận đáng quan tâm nhất buổi sáng với độc giả Việt Nam.

Inter Miami bước vào lượt cuối sau khi thắng Atlético San Luis 4-2 nhưng thua Monterrey 1-2. Vì thế, đội bóng Florida cần chiến thắng trong 90 phút để duy trì cơ hội lọt vào vòng knock-out.

León lại đang sở hữu thành tích tốt hơn khi thắng hai trận đầu tiên, trong đó có chiến thắng trước Orlando City.

Điểm khiến trận đấu trở nên khó đoán là Inter Miami buộc phải chơi chủ động. Nếu không sớm tạo được lợi thế, họ sẽ phải đẩy đội hình ngày càng cao và có nguy cơ để lộ khoảng trống.

León đã cho thấy khả năng phòng ngự khá ổn định, chỉ để thủng lưới hai bàn trong bốn trận gần nhất trước cuộc đối đầu này.

Nhận định: thế trận có thể mở khá nhanh, đặc biệt sau bàn thắng đầu tiên. Inter Miami không còn điều kiện để tính toán một kết quả hòa.

Nashville - Monterrey: Cùng phải thắng

Nashville SC và Monterrey cũng rơi vào tình thế gần tương tự. Ban tổ chức Leagues Cup xác nhận cả hai đều cần chiến thắng và đồng thời chờ kết quả ở những sân khác để nuôi hy vọng vào tứ kết.

Nashville từng đánh bại Monterrey 2-0 tại bán kết Leagues Cup 2023. Tuy nhiên, quá khứ khó có nhiều ý nghĩa khi hai đội bước vào trận đấu hiện tại với áp lực rất lớn.

Một kết quả hòa gần như không giúp ích nhiều, vì thế người xem có thể kỳ vọng trận đấu cởi mở hơn trong hiệp hai.

Toluca - FC Dallas: Trận cầu sinh tử

Toluca - FC Dallas là một trong những trận cuối Phase One đáng xem nhất.

FC Dallas đã thắng cả hai trận trước đó và có 6 điểm, nhưng vị trí trên bảng MLS của Leagues Cup vẫn chưa bảo đảm suất đi tiếp do cuộc đua hiệu số rất sát. Toluca cũng cần thắng để giữ hy vọng.

Toluca có lợi thế sân nhà và chất lượng tấn công với những cái tên như Alexis Vega, Helinho và Federico Viñas. Trong khi đó, Dallas bước vào trận với tâm lý tốt sau hai chiến thắng liên tiếp tại giải.

Europa League: Rangers, Beşiktaş, Anderlecht và Benfica quyết vé play-off

Đêm 13/8 và rạng sáng 14/8 diễn ra hàng loạt trận lượt về vòng loại thứ ba Europa League. UEFA xác nhận vòng đấu này được tổ chức trong hai ngày 6 và 13/8, đội thắng sẽ vào vòng play-off.

Các trận đáng chú ý

Giờ Việt Nam Trận đấu Lượt đi 0h00, 14/8 Beşiktaş - Hradec Králové Beşiktaş thắng 1-0 0h00, 14/8 Pafos - Salzburg Salzburg thắng 1-0 1h30, 14/8 Rangers - Jagiellonia Jagiellonia thắng 2-1 1h30, 14/8 Anderlecht - PAOK Anderlecht thắng 1-0 1h45, 14/8 Hearts - Benfica Benfica thắng 6-1

Lịch và tỷ số lượt đi được UEFA công bố chính thức.

Rangers - Jagiellonia: Chủ nhà buộc phải ngược dòng

Rangers là một trong những tên tuổi đáng chú ý nhất đêm nay nhưng lại rơi vào tình thế khó khăn khi đã thua 1-2 ở lượt đi.

Khoảng cách một bàn vẫn đủ để đại diện Scotland đảo ngược, nhất là khi được trở về sân nhà.

Tuy nhiên, Rangers không thể chỉ nghĩ đến tấn công. Jagiellonia đã chứng minh ở lượt đi rằng họ đủ khả năng khai thác những sai lầm khi đối thủ để mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

Bàn thắng sớm có thể thay đổi hoàn toàn cặp đấu. Ngược lại, nếu Jagiellonia mở tỷ số, áp lực lên Rangers sẽ trở nên rất lớn.

Beşiktaş nắm lợi thế

Beşiktaş thắng Hradec Králové 1-0 trên sân khách ở lượt đi và trở về Thổ Nhĩ Kỳ với lợi thế tương đối thuận lợi.

Đội chủ nhà không cần phải vội vàng. Càng kéo dài tỷ số 0-0, áp lực càng dồn về phía Hradec.

Tuy vậy, cách biệt chỉ một bàn đồng nghĩa Beşiktaş vẫn không được phép chủ quan. Một tình huống cố định hoặc sai lầm cá nhân có thể đưa cặp đấu trở lại thế cân bằng.

Benfica gần như cầm chắc vé đi tiếp

Ở chiều ngược lại, cặp Hearts - Benfica gần như đã được định đoạt sau khi đội bóng Bồ Đào Nha thắng 6-1 ở lượt đi.

Với cách biệt năm bàn, Benfica có điều kiện xoay vòng đội hình và quản lý thể lực.

Điều đáng quan tâm hơn với Hearts có lẽ là cách họ phản ứng sau thất bại nặng nề, thay vì kỳ vọng vào một cuộc lội ngược dòng khó xảy ra.

Conference League: Ajax, Partizan cùng ra sân

Vòng loại Conference League cũng bước vào lượt về vòng thứ ba trong ngày 13/8. UEFA xác nhận hàng loạt cặp đấu diễn ra từ tối nay đến rạng sáng 14/8.

Giờ Việt Nam Trận đấu Lượt đi 22h00 Tobol - Partizan Partizan thắng 3-0 23h00 Qarabağ - Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv thắng 1-0 23h00 DAC 1904 - Twente Twente thắng 6-0 0h00, 14/8 Midtjylland - Bohemians Midtjylland thắng 2-0 1h30, 14/8 Motherwell - HJK Helsinki Hòa 1-1 1h45, 14/8 Shelbourne - Ajax Ajax thắng 3-1 2h00, 14/8 Hajduk Split - Žalgiris Hajduk thắng 5-2

Các cặp đấu và tỷ số lượt đi được UEFA cập nhật trong lịch vòng loại Conference League.

Ajax có lợi thế nhưng chưa thể chủ quan

Ajax thắng Shelbourne 3-1 ở lượt đi nên có quyền lựa chọn cách tiếp cận an toàn hơn trong trận lượt về.

Kinh nghiệm và chất lượng đội hình giúp Ajax vượt trội, nhưng vòng loại cúp châu Âu luôn chứa đựng rủi ro nếu đội cửa trên bước vào trận đấu với tâm lý quá thoải mái.

Nếu Ajax ghi bàn trước, cơ hội lật ngược của Shelbourne gần như sẽ khép lại.

Bóng đá Việt Nam: Chờ bán kết Malaysia - Việt Nam

Ngày 13/8 ASEAN Cup 2026 không có trận đấu. Giải đang trong quãng nghỉ giữa vòng bảng và bán kết. Lượt đi bán kết bắt đầu từ ngày 15/8.

Hai cặp đấu đã được xác định:

Ngày Giờ Việt Nam Trận 15/8 20h00 Singapore - Thái Lan 16/8 20h00 Malaysia - Việt Nam 18/8 20h00 Thái Lan - Singapore 19/8 20h00 Việt Nam - Malaysia

Trang trận đấu chính thức của ASEAN United FC xác nhận Malaysia - Việt Nam diễn ra lúc 21h00 giờ Kuala Lumpur ngày 16/8, tương ứng 20h00 giờ Việt Nam, tại Kuala Lumpur Football Stadium.

Việt Nam bước vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng A, còn Malaysia đứng nhì bảng B. Đây là cặp đấu được người hâm mộ trong nước chờ đợi nhất trong những ngày tới.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 13/8

Nếu chia theo khung giờ, buổi sáng đáng xem nhất là Inter Miami - León lúc 6h30. Đến tối, người hâm mộ có thể chuyển sự chú ý sang Conference League trước khi loạt trận Europa League diễn ra từ nửa đêm.

Trong số các trận tại châu Âu, Rangers - Jagiellonia có cục diện hấp dẫn nhất khi Rangers phải ngược dòng sau thất bại 1-2 ở lượt đi. Beşiktaş và Anderlecht đều có lợi thế mong manh một bàn, còn Benfica gần như đã đặt chân vào vòng play-off.

Dù vậy, kết quả gây chú ý nhất sáng 13/8 chắc chắn vẫn là chiến thắng 2-1 của PSG trước Aston Villa, với Kvaratskhelia mở tỷ số và đội bóng Paris bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu.