Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/8: Loạt trận vòng loại Champions League

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/8/2026 đáng chú ý với loạt trận lượt về vòng loại Champions League, nơi Lyon, Fenerbahce, Olympiacos cùng quyết vé đi tiếp.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/8/2026 đáng chú ý với chiến thắng của Plymouth Argyle tại Cúp Liên đoàn Anh, trong khi đêm nay và rạng sáng 12/8 sẽ diễn ra hàng loạt trận lượt về vòng loại Champions League. Lyon, Fenerbahce, Olympiacos cùng bước vào những trận đấu có ý nghĩa quyết định.

Hình minh họa (AI)

Lịch thi đấu được cập nhật sáng 11/8 và quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý rạng sáng 11/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả Cúp Liên đoàn Anh Plymouth Argyle - Exeter City 2-0

Plymouth Argyle đánh bại Exeter City 2-0 tại Home Park để giành quyền đi tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh. Hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng, trước khi đội chủ nhà tạo ra khác biệt sau giờ nghỉ. Trang chính thức của Plymouth xác nhận tỷ số chung cuộc 2-0.

Đây cũng là trận cuối cùng của vòng một Carabao Cup. Sau khi vượt qua Exeter, Plymouth giành quyền góp mặt ở vòng hai của giải đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/8/2026

Tâm điểm của bóng đá châu Âu trong đêm 11 và rạng sáng 12/8 là 10 trận lượt về vòng loại thứ ba UEFA Champions League 2026/27. Các đội thắng sẽ tiến vào vòng play-off, chỉ còn cách vòng phân hạng Champions League một bước nữa.

Giờ Việt Nam Trận đấu Kết quả lượt đi 22h00 Kairat Almaty - Levski Sofia Levski thắng 1-0 23h00 Sabah - Aarhus Aarhus thắng 2-1 23h00 Bodø/Glimt - Union Saint-Gilloise Hòa 3-3 0h00, 12/8 Kauno Žalgiris - Dinamo Zagreb Dinamo thắng 5-0 0h30, 12/8 NEC Nijmegen - Olympiacos Hòa 0-0 1h00, 12/8 Crvena Zvezda - Hapoel Beer-Sheva Hapoel thắng 1-0 1h15, 12/8 Slovan Bratislava - Mjällby Slovan thắng 2-1 1h15, 12/8 Celje - Ararat-Armenia Ararat thắng 2-1 1h30, 12/8 Sturm Graz - Fenerbahce Fenerbahce thắng 2-0 2h00, 12/8 Lyon - Sparta Praha Sparta thắng 2-1

UEFA xác nhận toàn bộ các cặp đấu trên thuộc lượt về vòng loại thứ ba. NEC cũng niêm yết trận gặp Olympiacos vào tối 11/8 theo giờ địa phương, phù hợp với lịch thi đấu chính thức của UEFA.

Lyon - Sparta Praha: Chủ nhà không còn nhiều đường lùi

Trong số những trận đấu đáng chú ý nhất với người hâm mộ Việt Nam, Lyon gặp Sparta Praha là cặp đấu có tên tuổi lớn và cục diện khá hấp dẫn.

Ở lượt đi, Sparta Praha thắng Lyon 2-1. Khoảng cách một bàn chưa phải quá lớn, nhưng điều đó buộc Lyon phải chủ động hơn khi trở về sân nhà.

Điều Lyon cần tránh là nóng vội. Một bàn thắng sớm có thể đưa cặp đấu trở về thế cân bằng, nhưng việc dâng đội hình quá cao cũng tạo khoảng trống cho Sparta phản công.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng nhân sự, Lyon vẫn có khả năng đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, Sparta đã chứng minh ở lượt đi rằng họ đủ khả năng khai thác những thời điểm hàng phòng ngự đội bóng Pháp mất tập trung.

Đây nhiều khả năng là một trong những trận căng thẳng nhất của loạt đấu rạng sáng 12/8.

Sturm Graz - Fenerbahce: Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ nắm lợi thế lớn

Fenerbahce hành quân tới Áo với lợi thế rất rõ ràng sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi.

Trong một cặp đấu hai lượt, cách biệt hai bàn giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lựa chọn hơn về cách tiếp cận. Fenerbahce không nhất thiết phải kiểm soát bóng bằng mọi giá mà có thể chủ động giữ đội hình chặt chẽ, chờ Sturm Graz phải dâng cao.

Áp lực vì vậy thuộc về đội chủ nhà. Sturm Graz cần bàn thắng nhưng càng đẩy nhiều người lên phía trước, nguy cơ để đối thủ phản công càng lớn.

Nếu không để thủng lưới sớm, Fenerbahce đang có cơ hội thuận lợi để tiến vào vòng play-off Champions League.

NEC - Olympiacos: 90 phút quyết định sau trận hòa không bàn thắng

NEC Nijmegen và Olympiacos bước vào lượt về với tỷ số tổng 0-0 sau trận đầu tiên tại Hy Lạp.

Đây là cặp đấu khó đoán hơn hẳn so với Fenerbahce - Sturm Graz. Không đội nào có lợi thế về tỷ số, vì vậy chỉ một bàn thắng cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách vận hành trận đấu.

NEC được chơi tại Goffertstadion. Trang chính thức của CLB Hà Lan xác nhận cuộc tiếp đón Olympiacos diễn ra lúc 19h30 giờ địa phương ngày 11/8.

Olympiacos lại có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Nếu NEC muốn tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng Hà Lan cần duy trì sự cân bằng giữa tấn công và kiểm soát những tình huống chuyển trạng thái.

Bodø/Glimt - Union SG: Cặp đấu dễ xuất hiện nhiều bàn thắng

Trận lượt đi giữa Union Saint-Gilloise và Bodø/Glimt kết thúc với tỷ số 3-3, biến màn tái đấu thành một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất vòng loại Champions League đêm nay.

Sau sáu bàn thắng ở lượt đi, rất khó kỳ vọng hai đội sẽ thay đổi hoàn toàn cách chơi.

Bodø/Glimt đặc biệt nguy hiểm khi thi đấu trên sân nhà. Nếu đại diện Na Uy duy trì được tốc độ luân chuyển bóng và khả năng gây sức ép, Union SG sẽ phải chịu áp lực đáng kể.

Ngược lại, kết quả lượt đi cũng cho thấy hàng phòng ngự Bodø/Glimt không phải không thể bị xuyên phá. Trận đấu vì vậy có khả năng tiếp tục diễn ra cởi mở.

Crvena Zvezda phải ngược dòng trước Hapoel Beer-Sheva

Một bất ngờ ở lượt đi là việc Hapoel Beer-Sheva đánh bại Crvena Zvezda 1-0.

Khoảng cách tối thiểu khiến cơ hội vẫn chia tương đối đều. Crvena Zvezda được trở về sân nhà và thường tạo ra sức ép rất lớn trong các trận đấu cúp châu Âu.

Bài toán với đội bóng Serbia là tìm bàn gỡ mà không để đối phương có cơ hội nhân đôi cách biệt. Nếu Hapoel ghi bàn trước, nhiệm vụ của đội chủ nhà sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Dinamo Zagreb gần như đặt một chân vào vòng play-off

Dinamo Zagreb là đội có lợi thế lớn nhất trong loạt trận lượt về khi đã thắng Kauno Žalgiris 5-0 ở lượt đi.

Với khoảng cách năm bàn, khả năng xuất hiện một màn lội ngược dòng là rất thấp. Dinamo có thể tận dụng trận lượt về để quản lý thể lực, trao cơ hội cho một số cầu thủ và chuẩn bị cho vòng play-off.

Ngược lại, Kauno Žalgiris có thể chơi với tâm lý thoải mái hơn khi gần như không còn áp lực về kết quả chung cuộc.

Levski Sofia bảo vệ lợi thế trước Kairat

Trận đấu bắt đầu sớm nhất trong ngày là cuộc đối đầu giữa Kairat Almaty và Levski Sofia.

Levski đang dẫn 1-0 sau lượt đi. Đây là khoảng cách rất mong manh, đặc biệt khi Kairat được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Với Kairat, bàn thắng đầu tiên có ý nghĩa cực lớn. Nếu sớm san bằng tổng tỷ số, đội chủ nhà có thể biến trận đấu thành cuộc đua hoàn toàn mới.

Levski nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn, nhưng phòng ngự thụ động trong suốt 90 phút cũng là lựa chọn nhiều rủi ro.

Vì sao hôm nay không có Man City, Arsenal, Liverpool hay MU?

Sau loạt giao hữu dày đặc cuối tuần, ngày 11/8 không có trận giao hữu nổi bật của các đội Premier League lớn.

Lịch cập nhật chính thức của Premier League cho thấy nhóm trận tiếp theo diễn ra từ 12/8, trong đó có Arsenal - Como, Newcastle - Everton, Leeds - Manchester United và Nottingham Forest - Bayer Leverkusen.

Điều này khiến vòng loại Champions League trở thành tâm điểm rõ ràng của lịch bóng đá đêm 11/8.

Bóng đá Việt Nam ngày 11/8: Chờ bán kết ASEAN Cup

Ngày 11/8 không có vòng đấu V.League. Mùa bóng chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27 chưa khởi tranh; trận Siêu Cúp Quốc gia dự kiến diễn ra ngày 30/8, còn V.League 1 bắt đầu từ 4/9/2026.

Sự chú ý của người hâm mộ lúc này hướng về đội tuyển Việt Nam trước bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026.

Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng A, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Malaysia đứng nhì bảng B và sẽ tiếp Việt Nam ở lượt đi bán kết tại Kuala Lumpur Football Stadium ngày 16/8.

Trận lượt về Việt Nam - Malaysia được tổ chức ngày 19/8. Cặp bán kết còn lại là Singapore - Thái Lan, với hai lượt trận vào ngày 15 và 18/8.

Malaysia đang thể hiện tâm thế của đội cửa dưới. HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng nhấn mạnh đội bóng của ông sẽ bước vào bán kết với tâm lý không có gì để mất.

Đó cũng là lý do quãng nghỉ từ nay tới ngày 16/8 rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Sau vòng bảng tương đối thành công, yêu cầu ở giai đoạn knock-out sẽ khác hẳn: sai lầm trong một trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả cặp bán kết hai lượt.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 11/8

Nếu chỉ chọn những trận đáng theo dõi nhất, người hâm mộ Việt Nam có thể tập trung vào Kairat - Levski từ 22h00, sau đó là Bodø/Glimt - Union SG, NEC - Olympiacos, Sturm Graz - Fenerbahce và cuối cùng là Lyon - Sparta Praha.

Không có những tên tuổi như Real Madrid, Barcelona, Man City hay Liverpool ra sân hôm nay, nhưng tính chất loại trực tiếp khiến vòng loại Champions League vẫn rất đáng xem. Chỉ sau loạt trận đêm nay, hàng loạt suất dự vòng play-off của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB sẽ được xác định.