Nhận định Thái Lan vs Myanmar 20h 8/8: Voi chiến chốt vé bán kết?

(GLO)- Thái Lan tiếp Myanmar lúc 20h00 ngày 8/8 tại Rajamangala ở lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2026, trận đấu có ý nghĩa quyết định cuộc đua giành vé bán kết.

Thời gian, địa điểm trận Thái Lan vs Myanmar

Nội dung Thông tin Trận đấu Thái Lan vs Myanmar Thời gian 20h00 ngày 8/8/2026 Địa điểm Sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Lượt cuối bảng B Kênh trực tiếp tại Việt Nam VTV6, FPT Play

Hình minh họa (AI)

Lịch thi đấu chính thức xác nhận Thái Lan tiếp Myanmar trên sân Rajamangala lúc 20h00 ngày 8/8. Trận đấu diễn ra cùng giờ với Malaysia vs Philippines, hai cuộc đối đầu sẽ quyết định hai tấm vé bán kết của bảng B.

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Nhận định Thái Lan vs Myanmar

Thái Lan bước vào lượt trận cuối với vị thế thuận lợi nhất bảng B. Sau ba trận, “Voi chiến” giành trọn 9 điểm, ghi 8 bàn và đặc biệt chưa để thủng lưới lần nào.

Đội bóng của HLV Anthony Hudson lần lượt thắng Lào 5-0, Malaysia 2-0 và Philippines 1-0. Với 9 điểm, Thái Lan chỉ cần một trận hòa trước Myanmar là chắc chắn giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng.

Đây là lợi thế rất lớn bởi Thái Lan không nhất thiết phải đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu. Họ có thể chủ động kiểm soát bóng, duy trì cự ly đội hình và chờ Myanmar phải mạo hiểm.

HLV Anthony Hudson cũng để ngỏ khả năng xoay vòng nhân sự do các cầu thủ đang ở giai đoạn tiền mùa giải, phải thi đấu với mật độ dày và di chuyển nhiều. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh khẳng định toàn đội chưa nghĩ tới bán kết và tập trung hoàn toàn vào Myanmar.

Sức mạnh đáng chú ý của Thái Lan tại giải năm nay nằm ở tính tập thể. Không sở hữu đầy đủ những ngôi sao hàng đầu quen thuộc của bóng đá Thái Lan, đội hình hiện tại vẫn cho thấy khả năng tổ chức tốt, pressing đồng bộ và có nhiều cầu thủ đủ khả năng ghi bàn.

Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong và Kakana Khamyok mang lại tốc độ cho tuyến trên, trong khi Sarach Yooyen giúp Thái Lan duy trì sự cân bằng ở khu trung tuyến.

Myanmar không đến Bangkok để đá thủ tục

Myanmar lại bước vào trận đấu trong hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Đội bóng của HLV Jørn Andersen đang có 6 điểm, bằng Malaysia nhưng đứng thứ ba. Myanmar đã ghi tới 12 bàn sau ba lượt, sở hữu hiệu số +7 và vẫn còn nguyên cơ hội giành vé bán kết.

Sau thất bại 1-2 trước Malaysia ở trận ra quân, Myanmar phản ứng rất mạnh bằng hai chiến thắng liên tiếp: hạ Philippines 4-1 và thắng Lào tới 7-2.

Đặc biệt, hàng công Myanmar đang có phong độ cao. Than Paing, Win Naing Tun và Myat Kaung Khant đều tạo được dấu ấn. Trong trận thắng Philippines, Than Paing lập cú đúp, còn Win Naing Tun cũng ghi bàn.

Tuy nhiên, Myanmar phải trả giá cho lối chơi quyết liệt. Maung Maung Lwin bị treo giò và không thể tham dự trận đấu với Thái Lan. Đây là tổn thất đáng kể bởi cầu thủ này là một trong những mắt xích giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến nhất đội.

HLV Jørn Andersen xác nhận ngoài Maung Maung Lwin, Myanmar không gặp vấn đề chấn thương nghiêm trọng nào khác và vẫn có thể tung ra một đội hình mạnh tại Rajamangala.

Điểm khiến trận đấu trở nên đáng chờ đợi chính là sự đối lập giữa hai đội: Thái Lan chưa thủng lưới, Myanmar đã ghi 12 bàn.

Myanmar không thể chỉ co cụm phòng ngự bởi họ cần kết quả thuận lợi để tranh vé đi tiếp. Khi đội khách phải dâng cao, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ là nơi Thái Lan có thể khai thác bằng tốc độ của các cầu thủ trẻ.

Bảng xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 3 3 0 0 +8 9 2 Malaysia 3 2 0 1 +3 6 3 Myanmar 3 2 0 1 +7 6 4 Philippines 3 1 0 2 -1 3 5 Lào 4 0 0 4 -17 0

Thái Lan cần gì để vào bán kết?

Thái Lan chỉ cần hòa Myanmar là chắc chắn đứng đầu bảng B.

Ngay cả khi thất bại, đội chủ nhà vẫn có khả năng đi tiếp, nhưng khi đó cục diện sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Malaysia vs Philippines và tiêu chí đối đầu giữa các đội bằng điểm.

Myanmar cần gì để đi tiếp?

Myanmar sẽ có 9 điểm nếu thắng Thái Lan. Khi đó họ không chỉ mở rộng cánh cửa bán kết mà còn có thành tích đối đầu trực tiếp tốt hơn Thái Lan.

Nếu Malaysia cũng thắng Philippines, ba đội có thể cùng đạt 9 điểm và thứ hạng phải được phân định bằng các tiêu chí đối đầu theo điều lệ.

Một trận hòa cũng chưa đóng hoàn toàn cánh cửa của Myanmar nhưng đội bóng của HLV Jørn Andersen sẽ phải chờ kết quả trận Malaysia - Philippines.

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Myanmar

Thái Lan

Thái Lan hiện không ghi nhận ca chấn thương nghiêm trọng hay trường hợp bị treo giò đáng chú ý trước lượt trận cuối.

HLV Anthony Hudson có thể tiến hành một số điều chỉnh đội hình nhằm phân phối thể lực, nhưng nhiều trụ cột như Sarach Yooyen, Pansa Hemviboon, Narubadin Weerawatnodom vẫn đủ khả năng xuất phát.

Những cầu thủ trẻ gồm Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai và Waris Choolthong tiếp tục được kỳ vọng tạo sức bật cho hàng công.

Myanmar

Myanmar chắc chắn thiếu Maung Maung Lwin vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Lào.

Ngoài trường hợp này, ban huấn luyện Myanmar xác nhận không có vấn đề chấn thương lớn và những cầu thủ còn lại đã tập luyện bình thường trước chuyến làm khách tại Bangkok.

Win Naing Tun và Than Paing nhiều khả năng tiếp tục là hai mũi tấn công được kỳ vọng nhất.

Kết quả 5 trận gần nhất của Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 4/8/2026 Philippines vs Thái Lan 0-1 1/8/2026 Thái Lan vs Malaysia 2-0 25/7/2026 Lào vs Thái Lan 0-5 9/6/2026 Trung Quốc vs Thái Lan 0-0 5/6/2026 Thái Lan vs Kuwait 2-2

Thái Lan bất bại cả 5 trận, thắng ba và hòa hai. Đáng chú ý hơn, họ giữ sạch lưới trong bốn trận liên tiếp gần nhất và chưa nhận bàn thua nào tại ASEAN Cup 2026.

Kết quả 5 trận gần nhất của Myanmar

Ngày Trận đấu Kết quả 4/8/2026 Myanmar vs Lào 7-2 28/7/2026 Philippines vs Myanmar 1-4 25/7/2026 Myanmar vs Malaysia 1-2 9/6/2026 Philippines vs Myanmar 5-1 6/6/2026 Myanmar vs Guam 6-1

Myanmar thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất. Điều đáng chú ý là các trận đấu của họ thường có rất nhiều bàn thắng: Myanmar ghi 19 bàn nhưng cũng thủng lưới 11 lần trong chuỗi năm trận này.

Đối đầu Thái Lan vs Myanmar gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 11/12/2022 Thái Lan vs Myanmar 6-0 11/12/2021 Thái Lan vs Myanmar 4-0 5/10/2017 Myanmar vs Thái Lan 1-3 8/12/2016 Thái Lan vs Myanmar 4-0 4/12/2016 Myanmar vs Thái Lan 0-2

Thái Lan áp đảo hoàn toàn trong những lần gặp gần đây. “Voi chiến” thắng cả 5 trận, ghi 19 bàn và chỉ để Myanmar chọc thủng lưới một lần. Cuộc đối đầu gần nhất vào tháng 12/2022 kết thúc với tỷ số 6-0 nghiêng về Thái Lan.

Đội hình xuất phát Thái Lan vs Myanmar dự kiến

Thái Lan, sơ đồ 4-3-3

Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

HLV Anthony Hudson vẫn có thể xoay vòng một vài vị trí do Thái Lan chỉ cần một điểm để chắc chắn đứng đầu bảng.

Myanmar, sơ đồ 4-3-3

Zin Nyi Nyi Aung; Kyaw Min Oo, Nanda Kyaw, Hein Zeyar Lin, Soe Moe Kyaw; Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Wai Lin Aung; Hein Htet Aung, Than Paing, Win Naing Tun.

Việc Maung Maung Lwin bị treo giò khiến Myanmar mất một phương án quan trọng ở hành lang tấn công. Win Naing Tun nhiều khả năng được trao nhiều quyền tự do hơn trong những tình huống chuyển trạng thái.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Myanmar

Myanmar đang sở hữu hàng công đáng chú ý và không có lý do để chơi quá thận trọng. Nhưng chính cách tiếp cận đó có thể tạo ra khoảng trống cho Thái Lan.

Đội chủ nhà có lợi thế sân Rajamangala, bộ khung ổn định hơn, hàng phòng ngự chưa thủng lưới và đặc biệt không chịu sức ép phải thắng bằng mọi giá.

Myanmar đủ khả năng gây khó khăn, thậm chí tạo ra bàn thắng nếu duy trì được hiệu suất tấn công của hai trận gần nhất. Tuy nhiên, việc thiếu Maung Maung Lwin cùng sự chênh lệch về khả năng kiểm soát trận đấu khiến cơ hội tạo bất ngờ của đội khách không cao.