Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất: Việt Nam chờ cơ hội chiếm ngôi đầu

(GLO)- ASEAN Cup 2026 bước vào lượt đấu bản lề khi Việt Nam tiếp Singapore tại Mỹ Đình, còn Malaysia, Thái Lan và Myanmar tạo nên cuộc đua khó lường ở bảng B.

ASEAN Cup 2026, giải đấu vẫn thường được người hâm mộ gọi là AFF Cup, tạm nghỉ trong ngày 29 và 30/7 trước khi trở lại bằng hai trận đấu của bảng A vào ngày 31/7.

Hình minh họa (AI)

Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore lúc 20 giờ trên sân Mỹ Đình. Đây không chỉ là trận ra mắt sân nhà của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại giải năm nay, mà còn có thể làm thay đổi vị trí dẫn đầu bảng A.

Sau hai lượt trận, Singapore đang có 6 điểm. Việt Nam và Indonesia cùng sở hữu 3 điểm nhưng mới thi đấu một trận. Trong khi đó, Malaysia tạm dẫn đầu bảng B sau hai chiến thắng liên tiếp.

Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Bảng A

Ngày Trận đấu Kết quả 24/7/2026 Campuchia – Singapore 1-2 24/7/2026 Timor-Leste – Việt Nam 0-7 27/7/2026 Indonesia – Campuchia 5-1 27/7/2026 Singapore – Timor-Leste 2-0

Việt Nam tạo ra chiến thắng đậm nhất từ đầu giải khi đánh bại Timor-Leste 7-0. Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi hai bàn, Nguyễn Xuân Son có một pha lập công và bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà.

Indonesia cũng khởi đầu đầy sức nặng bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia. Mitch Baker ghi ba bàn ngay trong lần đầu thi đấu cho đội tuyển Indonesia, giúp đội bóng xứ vạn đảo nhanh chóng gia nhập cuộc đua giành vé vào bán kết.

Singapore không thắng quá đậm nhưng thể hiện sự ổn định. Hai kết quả 2-1 trước Campuchia và 2-0 trước Timor-Leste đưa đội bóng đảo quốc lên vị trí đầu bảng trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Bảng B

Ngày Trận đấu Kết quả 25/7/2026 Myanmar – Malaysia 1-2 25/7/2026 Lào – Thái Lan 0-5 28/7/2026 Malaysia – Lào 4-0 28/7/2026 Philippines – Myanmar 1-4

Malaysia tiếp tục giữ mạch toàn thắng khi vượt qua Lào 4-0. Trong trận đấu còn lại, Myanmar gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 4-1 ngay trên sân Philippines, qua đó trở lại cuộc đua giành vé vào bán kết sau thất bại ở ngày ra quân.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 ngày 30/7

Bảng A

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Thua Hiệu số Điểm 1 Singapore 2 2 0 +3 6 2 Việt Nam 1 1 0 +7 3 3 Indonesia 1 1 0 +4 3 4 Campuchia 2 0 2 -5 0 5 Timor-Leste 2 0 2 -9 0

Singapore dẫn đầu nhưng đã thi đấu nhiều hơn Việt Nam và Indonesia một trận. Việt Nam tạm đứng thứ hai nhờ hiệu số +7, trong khi Indonesia xếp ngay phía sau với hiệu số +4.

Bảng B

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Thua Hiệu số Điểm 1 Malaysia 2 2 0 +5 6 2 Thái Lan 1 1 0 +5 3 3 Myanmar 2 1 1 +2 3 4 Philippines 1 0 1 -3 0 5 Lào 2 0 2 -9 0

Malaysia có lợi thế điểm số nhưng chưa thể sớm yên tâm bởi Thái Lan mới thi đấu một trận. Myanmar cũng trở thành đối thủ đáng gờm sau khi cải thiện đáng kể hiệu số bằng chiến thắng trên sân Philippines.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 sắp tới

Ngày 31/7/2026 – bảng A

Giờ Trận đấu 17 giờ Timor-Leste – Indonesia 20 giờ Việt Nam – Singapore

Trận Việt Nam – Singapore diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ngày 1/8/2026 – bảng B

Giờ Trận đấu 17 giờ Lào – Philippines 20 giờ Thái Lan – Malaysia

Lượt đấu này có thể tạo ra bước ngoặt tại bảng B. Malaysia đang dẫn đầu với 6 điểm, nhưng Thái Lan có cơ hội vượt lên nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Các trận tiếp theo của đội tuyển Việt Nam

Ngày Trận đấu 31/7/2026 Việt Nam – Singapore 3/8/2026 Indonesia – Việt Nam 7/8/2026 Việt Nam – Campuchia

Sau trận gặp Singapore, Việt Nam sẽ làm khách trước Indonesia ngày 3/8 rồi trở về Mỹ Đình tiếp Campuchia ở lượt đấu cuối ngày 7/8.

Việt Nam – Singapore: Trận đấu quyết định quyền chủ động

Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste giúp Việt Nam có lợi thế lớn về hiệu số. Tuy nhiên, kết quả ấy chưa phản ánh đầy đủ những khó khăn mà nhà đương kim vô địch có thể gặp trong phần còn lại của vòng bảng.

Singapore sẽ là đối thủ có cách chơi hoàn toàn khác. Đội bóng đảo quốc duy trì đội hình tương đối chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và không ngại sử dụng những đường chuyền trực diện lên phía trên. Hai chiến thắng liên tiếp cho thấy họ biết cách bảo vệ lợi thế cũng như tận dụng sai lầm của đối phương.

Việt Nam có ưu thế sân nhà, chất lượng nhân sự và sự hưng phấn của hàng công. Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son đều đã ghi bàn, trong khi Quang Hải tiếp tục giữ vai trò kết nối các tuyến.

Vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là không để chiến thắng đậm ở trận mở màn tạo ra tâm lý chủ quan. Singapore nhiều khả năng sẽ không đẩy đội hình lên quá cao mà chờ cơ hội từ bóng dài, bóng bổng và các tình huống cố định.

Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ có 6 điểm như Singapore nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Khi đó, đội tuyển sẽ nắm quyền chủ động rất lớn trước chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Một trận hòa cũng chưa phải kết quả bất lợi, nhưng sẽ khiến cuộc đối đầu Indonesia – Việt Nam ngày 3/8 trở nên căng thẳng hơn. Bởi vậy, mục tiêu hợp lý của đội chủ nhà vẫn là giành trọn 3 điểm, nhưng cần tấn công với sự tỉnh táo thay vì vội vàng.

Indonesia có thể gây áp lực lên hai đội dẫn đầu

Trước khi Việt Nam và Singapore gặp nhau, Indonesia sẽ đối đầu Timor-Leste. Với tương quan lực lượng hiện tại, đội bóng xứ vạn đảo được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Indonesia đã ghi năm bàn vào lưới Campuchia và đang có hiệu số +4. Nếu tiếp tục giành một chiến thắng cách biệt, họ có thể tạm vượt Việt Nam, đồng thời tạo áp lực đáng kể trước cuộc đối đầu trực tiếp ngày 3/8.

Cục diện này khiến bảng A gần như trở thành cuộc cạnh tranh ba đội giữa Việt Nam, Singapore và Indonesia. Campuchia cùng Timor-Leste chưa có điểm và đã để thủng lưới nhiều, nên cơ hội tạo ra cuộc lật đổ ngày càng thu hẹp.

Malaysia bứt phá, Myanmar chưa hết cơ hội

Malaysia là đội duy nhất tại bảng B toàn thắng hai lượt đầu. Sáu điểm cùng hiệu số +5 giúp họ có lợi thế rõ ràng, nhưng trận gặp Thái Lan mới là phép thử quan trọng nhất.

Thái Lan thắng Lào 5-0 trong trận ra quân và vẫn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nếu vượt qua Malaysia, đội bóng xứ chùa vàng sẽ cân bằng điểm số với đối thủ trong khi vẫn còn quyền tự quyết.

Myanmar cũng chưa thể bị gạch tên. Chiến thắng 4-1 trước Philippines không chỉ mang lại 3 điểm mà còn giúp đội bóng này cải thiện tinh thần và hiệu số. Trận gặp Lào ở lượt tiếp theo là cơ hội để Myanmar tiếp tục bám đuổi hai vị trí dẫn đầu.

Philippines rơi vào tình thế khó khăn hơn sau thất bại trên sân nhà. Đội bóng này gần như buộc phải thắng Lào trước khi bước vào hai trận khó gặp Thái Lan và Malaysia.

Nhận định cục diện ASEAN Cup 2026

Sau hai lượt trận đầu, chưa đội nào chắc suất vào bán kết. Singapore và Malaysia đang dẫn đầu nhờ thi đấu nhiều hơn, trong khi Việt Nam, Indonesia và Thái Lan vẫn còn một trận trong tay.

Tại bảng A, cuộc đấu Việt Nam – Singapore sẽ quyết định đội nào có lợi thế rõ ràng trước giai đoạn cuối. Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sân nhà và sức mạnh tấn công, nhưng Singapore đủ khả năng biến trận đấu thành màn so tài chặt chẽ.

Tại bảng B, Malaysia đã tạo được khoảng đệm về điểm số nhưng chưa thể tách khỏi sự đeo bám của Thái Lan và Myanmar. Cuộc đối đầu Thái Lan – Malaysia ngày 1/8 nhiều khả năng sẽ định hình lại trật tự bảng đấu.

ASEAN Cup 2026 vẫn còn một chặng đường dài. Thể thức vòng tròn một lượt khiến mỗi đội chỉ có bốn trận vòng bảng, vì vậy một kết quả không tốt trong các cuộc đối đầu trực tiếp có thể làm thay đổi hoàn toàn cơ hội đi tiếp.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Vòng bán kết diễn ra từ ngày 15 đến 19/8, còn hai lượt trận chung kết được tổ chức ngày 22 và 26/8/2026.