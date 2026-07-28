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Khai mạc khóa học HLV thủ môn chứng chỉ A AFC/VFF tại Gia Lai

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AN NGUYÊN

(GLO)- Ngày 27-7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã khai mạc khóa học huấn luyện viên (HLV) thủ môn chứng chỉ A AFC/VFF (giai đoạn 2).

Khóa học giai đoạn 2 là sự tiếp nối ngay sau giai đoạn 1 được tổ chức vào tháng 12-2025 tại Trung tâm Thể thao Quốc phòng 3, TP. Đà Nẵng. Việc triển khai liền mạch này thể hiện tính liên tục và hệ thống trong công tác đào tạo HLV thủ môn của VFF nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp.

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Khóa học sẽ cung cấp thêm 12 HLV thủ môn đạt chuẩn AFC cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: An Nguyên

Khóa đào tạo do ông Kato Yoshio - Giảng viên FIFA/AFC/JFA, chuyên gia hàng đầu về huấn luyện thủ môn - trực tiếp giảng dạy. Hỗ trợ ông là hai trợ giảng giàu kinh nghiệm của Việt Nam: HLV Nguyễn Thế Anh và HLV Châu Trí Cường. Chương trình học áp dụng giáo trình huấn luyện tiên tiến từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), kết hợp giữa lý thuyết, thực hành trên sân và các bài tập ứng dụng giữa hai giai đoạn.

Đây là khóa đào tạo chứng chỉ HLV thủ môn cấp độ A của AFC thứ hai được tổ chức tại Việt Nam. Khóa học kỳ vọng sẽ cung cấp thêm 12 HLV thủ môn đạt chuẩn AFC cho bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, khóa học lần này còn có sự góp mặt của hai HLV ngoại quốc là HLV Badir Valdir (Brazil - CLB Công an Hà Nội) và HLV Johann Noetzel (Mỹ - CLB Bangkok FC, Thái Lan).

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Các học viên của khóa đào tạo chứng chỉ HLV thủ môn cấp độ A của AFC thứ hai được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: An Nguyên
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