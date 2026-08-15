Lịch bóng đá hôm nay 15/8: Bán kết ASEAN Cup, MU và Chelsea cùng ra sân

(GLO)- Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/8/2026 nổi bật với bán kết Singapore - Thái Lan tại ASEAN Cup, cùng các trận của Chelsea, Bayern, Tottenham và MU.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/8/2026 nổi bật với bán kết lượt đi ASEAN Cup giữa Singapore và Thái Lan lúc 20h00. Cùng buổi tối, Bayern Munich, Chelsea, Tottenham, Newcastle và Manchester United đồng loạt có những trận giao hữu đáng chú ý trước mùa giải mới.

Hình minh họa (AI)

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá đáng chú ý hôm nay 15/8

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 20h00 Singapore - Thái Lan Bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 20h00 Chelsea - Real Sociedad Giao hữu 20h30 Bayern Munich - RB Leipzig Telekom Cup 20h30 Borussia Mönchengladbach - Aston Villa Giao hữu 21h00 Tottenham - Hoffenheim Giao hữu 21h00 Newcastle - Bayer Leverkusen Giao hữu 21h00 Brighton - Bologna Giao hữu 21h00 Brentford - Eintracht Frankfurt Giao hữu 21h45 Manchester United - AC Milan Giao hữu 22h00 Fulham - Stuttgart Giao hữu

Lịch giao hữu của các CLB Premier League ngày 15/8 đã được Premier League và các đội bóng xác nhận. Đây là một trong những ngày cuối cùng của giai đoạn tiền mùa giải trước khi Premier League 2026/27 khởi tranh ngày 21/8.

Singapore - Thái Lan: Bán kết ASEAN Cup bắt đầu

Tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam chắc chắn là trận Singapore - Thái Lan lúc 20h00 tại Jalan Besar Stadium.

Đây là lượt đi bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026. Trang chính thức của giải xác nhận trận đấu diễn ra ngày 15/8 tại Jalan Besar, trước khi hai đội tái đấu tại Bangkok ngày 18/8.

Nếu chỉ nhìn vào phong độ vòng bảng, Thái Lan là đội được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Đội bóng của HLV Anthony Hudson kết thúc bảng B với 4 trận toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Đây là thành tích phòng ngự tốt nhất giải trước vòng bán kết.

Singapore đi tiếp với tư cách nhì bảng A sau Việt Nam. Ở lượt cuối, họ hòa Indonesia 1-1 để bảo vệ vị trí thứ hai và giành vé vào vòng knock-out.

Thái Lan mạnh hơn, nhưng Singapore có lợi thế sân nhà

Tương quan lịch sử cũng nghiêng rất mạnh về phía Thái Lan.

Theo ban tổ chức ASEAN Cup, Thái Lan đã thắng 10 lần đối đầu gần nhất với Singapore. Lần gần nhất Singapore đánh bại “Voi chiến” đã cách đây 14 năm, ở lượt đi chung kết ASEAN Championship 2012, cũng tại Jalan Besar.

Những con số đó cho thấy Singapore bước vào bán kết với vị thế cửa dưới.

Tuy nhiên, đây là cặp đấu hai lượt và nhiệm vụ của đội chủ nhà ở lượt đi không nhất thiết phải là thắng bằng mọi giá.

Singapore cần giữ trận đấu trong trạng thái cân bằng càng lâu càng tốt. Nếu để Thái Lan dẫn bàn sớm và phải đẩy đội hình lên, đội chủ nhà rất dễ rơi vào thế trận mà đối phương mong muốn.

Thái Lan có đủ khả năng chơi chậm, kéo đối thủ lên rồi khai thác khoảng trống ở phía sau. Bốn trận vòng bảng toàn thắng và không thủng lưới cho thấy họ không chỉ mạnh ở khâu tấn công mà còn kiểm soát trận đấu khá tốt.

Ở chiều ngược lại, Singapore từng gây khó khăn cho Việt Nam và cho thấy khả năng phòng ngự có tổ chức. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu trên sân nhà sẽ giúp họ duy trì hy vọng trước chuyến làm khách tại Bangkok.

Nhận định: Thái Lan nhỉnh hơn, nhưng trận lượt đi có thể chặt chẽ hơn nhiều so với những gì thành tích vòng bảng gợi ý.

Dự đoán: Singapore 1-2 Thái Lan.

Lịch bán kết ASEAN Cup 2026

Ngày Giờ Việt Nam Trận đấu 15/8 20h00 Singapore - Thái Lan 16/8 20h00 Malaysia - Việt Nam 18/8 20h00 Thái Lan - Singapore 19/8 20h00 Việt Nam - Malaysia

ASEAN Cup tổ chức bán kết theo thể thức sân nhà - sân khách. Việt Nam đứng đầu bảng A nên sẽ đá lượt đi trên sân Malaysia ngày 16/8, trước khi trở về Mỹ Đình đá lượt về ngày 19/8.

Đây cũng là lý do trận Singapore - Thái Lan tối nay đặc biệt đáng quan tâm với người hâm mộ Việt Nam. Hai đội nằm ở nhánh bán kết còn lại và đội thắng chung cuộc có thể trở thành đối thủ của Việt Nam nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua Malaysia.

Chelsea - Real Sociedad: Xabi Alonso ra mắt Stamford Bridge

Chelsea tiếp Real Sociedad lúc 20h00 giờ Việt Nam tại Stamford Bridge.

Trang chính thức Chelsea xác nhận trận đấu bắt đầu lúc 14h00 giờ Anh ngày 15/8. Đây là trận giao hữu cuối cùng của Chelsea trước mùa giải và cũng là lần đầu HLV Xabi Alonso dẫn đội tại Stamford Bridge.

Chelsea có giai đoạn chuẩn bị khá nhiều biến động về kết quả. Họ từng thua Juventus 0-1 nhưng sau đó thắng AC Milan 3-0 rồi hòa Johor Darul Ta'zim 3-3 trong chuyến du đấu châu Á.

Vì vậy, Real Sociedad là một bài kiểm tra phù hợp trước mùa giải.

Điều đáng xem không chỉ là tỷ số mà còn là cách Chelsea triển khai bóng từ tuyến dưới, khả năng pressing và mức độ kết nối của những cầu thủ mới.

Real Sociedad có kỹ thuật tốt và không dễ bị cuốn vào thế trận tốc độ cao. Nếu Chelsea muốn tạo ra một màn tổng duyệt thuyết phục, họ phải thể hiện sự ổn định hơn so với những trận giao hữu trước.

Nhận định: Chelsea có lợi thế sân nhà và nhiều khả năng sử dụng đội hình gần với bộ khung chính thức của mùa giải.

Bayern Munich - RB Leipzig: Bài kiểm tra nặng ký tại Allianz Arena

Một trong những trận đáng xem nhất tối nay là Bayern Munich - RB Leipzig lúc 20h30 tại Allianz Arena.

Bayern xác nhận trận Telekom Cup bắt đầu lúc 15h30 giờ Trung Âu, tương ứng 20h30 giờ Việt Nam. Đội bóng Munich coi đây là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất tiền mùa giải.

Đáng chú ý, chỉ một tuần sau trận gặp Leipzig, Bayern sẽ tranh Franz Beckenbauer Supercup với Borussia Dortmund ngày 22/8.

Vì vậy, cuộc đối đầu Leipzig nhiều khả năng không chỉ mang tính thử nghiệm.

Bayern cần đưa các trụ cột lên trạng thái thi đấu tốt nhất, trong khi Leipzig cũng muốn kiểm tra khả năng pressing và chuyển trạng thái trước một đối thủ hàng đầu Bundesliga.

Một trận đấu giữa hai đội quen thuộc của bóng đá Đức thường có tốc độ cao hơn phần lớn giao hữu tiền mùa giải.

Nhận định: Bayern được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế Allianz Arena, nhưng Leipzig đủ chất lượng để biến đây thành trận đấu khó khăn.

MU - AC Milan: Trận giao hữu được chờ đợi nhất đêm 15/8

Manchester United gặp AC Milan lúc 21h45 giờ Việt Nam tại Tarczyński Arena, Wroclaw, Ba Lan.

MU xác nhận giờ bóng lăn là 15h45 BST, tức 16h45 giờ địa phương tại Ba Lan.

Đây là trận giao hữu cuối cùng trong chương trình tiền mùa giải của MU.

Trước đó, đội bóng Anh thắng Atletico Madrid 2-1, hòa PSG 1-1 và tiếp tục hòa Leeds 1-1.

Chuỗi kết quả không tệ, nhưng điều MU cần lúc này là sự hiệu quả ở một phần ba sân cuối.

Trận gặp Milan có ý nghĩa lớn bởi đối thủ Italy đủ khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự, đồng thời sở hữu kinh nghiệm để không bị cuốn theo nhịp độ của MU.

Ở một trận giao hữu cuối cùng, người hâm mộ có thể kỳ vọng hai đội sử dụng đội hình mạnh trong khoảng 60-70 phút đầu trước khi thay đổi nhân sự.

Nhận định: Đây có thể là trận cân bằng nhất trong nhóm giao hữu lớn tối nay. MU có lợi thế về tốc độ, Milan lại có kinh nghiệm và khả năng kiểm soát nhịp trận đấu.

Newcastle - Bayer Leverkusen: Cả hai cùng cần một màn trình diễn tốt

Newcastle tiếp Bayer Leverkusen lúc 21h00 tại St. James' Park.

CLB Newcastle xác nhận trận đấu diễn ra lúc 15h00 giờ Anh ngày 15/8 trong khuôn khổ VisitMalta Weekender.

Newcastle vừa thua Everton 1-3 trong trận giao hữu ngày 12/8.

Leverkusen cũng vừa trải qua trận thua Nottingham Forest 1-2.

Điều đó khiến cả hai có động lực tìm một màn trình diễn tích cực hơn thay vì đơn thuần thử nghiệm.

Newcastle được chơi tại St. James' Park và nhiều khả năng muốn tăng cường sức ép ngay từ đầu. Leverkusen lại là đối thủ thích hợp để kiểm tra cách đội chủ nhà chống pressing và xử lý khi bị áp sát ở giữa sân.

Nhận định: thế trận có thể cởi mở, đặc biệt khi cả hai không cần quá đặt nặng việc giữ tỷ số.

Tottenham - Hoffenheim: Cuộc thử lửa cuối cùng

Tottenham tiếp Hoffenheim lúc 21h00 giờ Việt Nam tại Tottenham Hotspur Stadium.

Spurs xác nhận trận đấu diễn ra lúc 15h00 giờ Anh. Đây là trận giao hữu công khai cuối cùng của Tottenham trước Premier League; hai đội còn đá thêm một trận kín vào ngày 16/8.

Hoffenheim không phải đối thủ dễ chơi. Đội bóng Đức kết thúc Bundesliga mùa trước ở vị trí thứ năm và giành vé Europa League.

Tottenham vì vậy có một bài kiểm tra phù hợp trước mùa giải.

Đây là thời điểm ban huấn luyện cần giảm dần số lượng thử nghiệm và đưa đội hình chính vào trạng thái ổn định hơn.

Borussia Mönchengladbach - Aston Villa

Aston Villa làm khách trước Borussia Mönchengladbach lúc 20h30 tại Borussia-Park.

Villa xác nhận đây là trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.

Vấn đề đáng chú ý với Aston Villa là thể lực.

Đội bóng Anh vừa phải thi đấu trận Siêu cúp châu Âu với PSG ngày 12/8 và chỉ có thời gian nghỉ tương đối ngắn trước chuyến đi tới Đức. Premier League xác nhận Villa đã thua PSG 1-2 ở trận đấu đó.

Khả năng xoay vòng đội hình vì vậy khá cao.

Với Villa, kết quả có lẽ không quan trọng bằng việc tránh chấn thương và giúp những cầu thủ chưa đá nhiều đạt thể trạng cần thiết.

Một loạt trận Premier League - Bundesliga đáng xem

Ngoài nhóm trận chính, lịch tối nay còn có một số cuộc đối đầu Anh - Đức và Anh - Italy khá thú vị.

Brighton - Bologna lúc 21h00 là trận cuối của Brighton trước mùa giải. Đội bóng Anh đang có phong độ giao hữu tốt sau khi thắng Roma 3-0.

Brentford - Eintracht Frankfurt lúc 21h00 cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của Brentford trước Premier League. Frankfurt là đối thủ đủ chất lượng để đánh giá khả năng tổ chức của đội chủ nhà.

Fulham - Stuttgart lúc 22h00 tại Craven Cottage là một lựa chọn khác cho những người muốn theo dõi các cuộc đối đầu giữa Premier League và Bundesliga.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 15/8

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong ngày 15/8.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cho bán kết lượt đi ASEAN Cup gặp Malaysia vào tối 16/8, sau khi giành ngôi đầu bảng A. Vòng bán kết của giải diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về từ ngày 15 đến 19/8.

Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup, sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 trong chung kết giải năm 2024.

Trận Malaysia - Việt Nam vì thế sẽ là tâm điểm lớn nhất với người hâm mộ trong nước vào ngày mai.

Những khung giờ đáng xem nhất ngày 15/8

Nếu chỉ lựa chọn các trận nổi bật, người hâm mộ có thể bắt đầu từ 20h00 với Singapore - Thái Lan và Chelsea - Real Sociedad.

Chỉ 30 phút sau, Bayern - Leipzig bắt đầu tại Allianz Arena. Đến 21h00, Tottenham - Hoffenheim và Newcastle - Leverkusen đồng loạt diễn ra.

Cuối cùng, MU - AC Milan lúc 21h45 là lựa chọn đáng chú ý nhất ở khung giờ muộn.

Tuy nhiên, với độc giả Việt Nam, Singapore - Thái Lan vẫn là trận đấu quan trọng nhất ngày 15/8. Không chỉ mở màn vòng bán kết ASEAN Cup, kết quả của cặp đấu này còn giúp định hình nhánh chung kết mà đội tuyển Việt Nam có thể gặp nếu vượt qua Malaysia.