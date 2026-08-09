Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/8: Man City, Arsenal, Liverpool cùng ra sân

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/8/2026 đáng chú ý với loạt trận của Man City, Arsenal, Liverpool, trong khi Việt Nam đã xác định gặp Malaysia ở bán kết ASEAN Cup.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/8/2026 đáng chú ý với loạt trận giao hữu Man City - Atletico Madrid, Arsenal - Dortmund, Liverpool - Monaco và chuyến làm khách của Chelsea trước Johor Darul Ta'zim. Tại ASEAN Cup 2026, vòng bảng đã khép lại và đội tuyển Việt Nam chính thức gặp Malaysia ở bán kết.

Hình minh họa (AI)

Các mốc giờ trong bài tính theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý đêm 8/8, rạng sáng 9/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASEAN Cup 2026 Thái Lan - Myanmar 2-0 ASEAN Cup 2026 Malaysia - Philippines 1-0 Giao hữu CLB Chelsea - AC Milan 3-0 Giao hữu CLB PSG - Manchester United 1-1 Giao hữu CLB Juventus - Inter Milan 1-2 Giao hữu CLB Brighton - AS Roma 3-0 Giao hữu CLB Tottenham - Getafe 1-1

Thái Lan và Malaysia là hai đội hưởng niềm vui lớn nhất tại Đông Nam Á tối 8/8. Thái Lan thắng Myanmar 2-0 để hoàn thành vòng bảng với thành tích toàn thắng, trong khi Malaysia đánh bại Philippines 1-0 và chiếm vị trí thứ hai bảng B.

Lịch bán kết ASEAN Cup 2026

Sau khi vòng bảng khép lại, ASEAN Cup tạm nghỉ trong ngày 9/8 trước khi vòng bán kết bắt đầu từ ngày 15/8.

Ngày Trận đấu 15/8 Singapore - Thái Lan 16/8 Malaysia - Việt Nam 18/8 Thái Lan - Singapore 19/8 Việt Nam - Malaysia

Theo nhánh đấu chính thức, đội nhì bảng B tiếp đội nhất bảng A ở lượt đi ngày 16/8, sau đó đội nhất bảng A được chơi trận lượt về trên sân nhà ngày 19/8. Malaysia đã được xác nhận là đội nhì bảng B, vì vậy Việt Nam sẽ đá lượt đi trên sân Malaysia trước khi trở về sân nhà.

Hai trận chung kết được bố trí vào ngày 22 và 26/8.

Chelsea thắng đậm AC Milan

Ở nhóm giao hữu các câu lạc bộ lớn, Chelsea gây ấn tượng khi đánh bại AC Milan 3-0 tại Jakarta.

Joao Pedro lập cú đúp, trong khi Moises Caicedo ghi bàn còn lại bằng một cú vô-lê đẹp mắt. Chiến thắng giúp Chelsea giành Indonesia Super Cup và cũng mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Xabi Alonso trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới.

Đáng chú ý, Chelsea gần như không có thời gian nghỉ khi ngay tối 9/8 tiếp tục đá trận cuối chuyến du đấu châu Á trước Johor Darul Ta'zim tại Malaysia.

PSG và Manchester United bất phân thắng bại

Manchester United hòa PSG 1-1 tại Gothenburg trong một trận giao hữu có chất lượng chuyên môn khá cao. Đây cũng là bài kiểm tra quan trọng cho đội bóng Anh trước khi bước vào những trận chuẩn bị cuối cùng của mùa hè.

Với Man United, việc đứng vững trước nhà đương kim vô địch Champions League mang ý nghĩa tích cực hơn bản thân tỷ số. Đội bóng vẫn còn các trận gặp Leeds United và AC Milan trước khi hoàn tất giai đoạn tiền mùa giải.

Inter Milan thắng Juventus trong Derby d'Italia

Inter Milan giành chiến thắng 2-1 trước Juventus trong trận giao hữu tại Australia. Federico Dimarco và Andy Diouf ghi bàn cho Inter, còn Francisco Conceição rút ngắn tỷ số cho Juventus vào cuối trận.

Dù chỉ mang tính chất giao hữu, cuộc đối đầu giữa hai đại kình địch Italy vẫn diễn ra với tốc độ khá cao. Inter cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, trong khi Juventus vẫn còn những chi tiết cần hoàn thiện trước mùa giải Serie A mới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/8/2026

Những trận đáng chú ý với độc giả Việt Nam

Giờ Trận đấu Giải đấu 18h00 Manchester City - Atletico Madrid Giao hữu 19h00 Johor Darul Ta'zim - Chelsea Giao hữu 20h00 Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Cup 20h30 Liverpool - Monaco Giao hữu 22h00 Mansfield Town - Sheffield United Cúp Liên đoàn Anh

Premier League xác nhận bốn đội Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester City đều có trận giao hữu trong ngày 9/8.

Man City - Atletico Madrid: Bài kiểm tra nặng ký cuối chuyến du đấu

Manchester City gặp Atletico Madrid lúc 18h00 giờ Việt Nam tại Seoul World Cup Stadium.

Man City đã hòa Inter Milan rồi thắng đội K-League All Stars 3-1 trong chuyến du đấu châu Á. Atletico chắc chắn là đối thủ khó chịu hơn nhờ cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Đây sẽ là cơ hội tốt để Man City kiểm tra khả năng xuyên phá một hệ thống phòng ngự có kỷ luật trước khi bước vào Community Shield gặp Arsenal ngày 16/8.

Johor Darul Ta'zim - Chelsea: Thử thách thể lực cho The Blues

Chelsea làm khách trước Johor Darul Ta'zim lúc 19h00 giờ Việt Nam tại Sultan Ibrahim Stadium.

Điều đáng chú ý là Chelsea vừa đá với AC Milan ngày 8/8 tại Indonesia rồi lập tức di chuyển sang Malaysia. Vì thế, khả năng HLV Xabi Alonso xoay vòng mạnh lực lượng là rất lớn.

Johor Darul Ta'zim cũng không phải đối thủ xa lạ với bóng đá Đông Nam Á. Được thi đấu trên sân nhà trước một trong những CLB nổi tiếng nhất Ngoại hạng Anh sẽ tạo thêm động lực cho đại diện Malaysia.

Arsenal - Dortmund: Đại chiến tại Emirates Cup

Arsenal tiếp Borussia Dortmund ở Emirates Cup. Theo lịch công bố của đội bóng London, trận đấu diễn ra ngày 9/8 tại Emirates Stadium.

Arsenal vừa trải qua thất bại 1-3 trước Real Betis trong trận giao hữu ngày 5/8, vì vậy Dortmund là bài kiểm tra quan trọng trước khi “Pháo thủ” gặp Manchester City ở Community Shield một tuần sau đó.

Khác với nhiều trận giao hữu thuần túy, Emirates Cup thường mang bầu không khí tương đối nghiêm túc do đây là trận ra mắt khán giả nhà trước mùa giải. Arsenal vì vậy có lý do để sử dụng đội hình mạnh và tìm kiếm một màn trình diễn thuyết phục.

Liverpool - Monaco: Hàng thủ Liverpool cần lời giải

Liverpool tiếp Monaco tại Anfield lúc 20h30 giờ Việt Nam.

Liverpool từng thua Leeds United 2-4 trong trận giao hữu gần nhất. Bốn bàn thua cho thấy khả năng kiểm soát khoảng trống phía sau hàng thủ vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Monaco sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ nên trận đấu này phù hợp để Liverpool kiểm tra khả năng chống phản công trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Cúp Liên đoàn Anh tiếp tục vòng một

Mansfield Town gặp Sheffield United lúc 22h00 giờ Việt Nam. Đây là trận đấu chính thức thuộc vòng một Cúp Liên đoàn, khác với phần lớn các trận giao hữu đáng chú ý trong ngày.

Sheffield United được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình nhưng những trận đấu cúp đầu mùa luôn tiềm ẩn bất ngờ, đặc biệt khi các CLB chưa đạt trạng thái thi đấu ổn định nhất.

Bóng đá trong nước ngày 9/8

Lịch bóng đá chuyên nghiệp trong nước ngày 9/8 không dày như nhóm trận quốc tế. Điểm nhấn gần nhất của hệ thống giải trẻ là Giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2026 tại Sơn La, giải đấu được tổ chức từ 19/7 đến 9/8.

Phong Phú Hà Nam đã giành chức vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội trong trận đấu quyết định ngôi đầu.

Tâm điểm ngày 9/8: Chờ bán kết Việt Nam - Malaysia

Dù ASEAN Cup không có trận đấu trong ngày 9/8, kết quả lượt cuối bảng B vẫn là câu chuyện được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất.

Malaysia đã chính thức trở thành đối thủ của Việt Nam. Lượt đi ngày 16/8 trên sân Malaysia sẽ đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đặc biệt thận trọng, bởi một kết quả thuận lợi trên sân khách sẽ tạo tiền đề rất lớn trước trận lượt về ngày 19/8.

Ở bóng đá quốc tế, khoảng thời gian từ 18h00 đến 22h00 là “khung giờ vàng” cho người hâm mộ Việt Nam với bốn trận đáng xem liên tiếp: Man City - Atletico Madrid, Johor Darul Ta'zim - Chelsea, Arsenal - Dortmund và Liverpool - Monaco.