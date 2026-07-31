Cập nhật lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) hôm nay 31/7

(GLO)- ASEAN Cup 2026 bước vào lượt đấu quan trọng ngày 31/7 khi Việt Nam tiếp Singapore tại Mỹ Đình, còn Indonesia có cơ hội chen vào cuộc đua ngôi đầu bảng A.

ASEAN Cup 2026, giải đấu vẫn quen thuộc với tên gọi AFF Cup, trở lại trong ngày 31/7 với hai cuộc đối đầu có thể làm thay đổi hoàn toàn trật tự bảng A.

Indonesia gặp Timor-Leste lúc 17 giờ trên sân Chonburi, Thái Lan. Đến 20 giờ, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Hình minh họa (AI)

Singapore đang dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận. Việt Nam và Indonesia cùng có 3 điểm nhưng mới thi đấu một trận. Vì vậy, kết quả của lượt đấu hôm nay sẽ trực tiếp định hình cuộc đua giành hai vé vào bán kết.

Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Bảng A

Ngày thi đấu Trận đấu Kết quả 24/7/2026 Campuchia – Singapore 1-2 24/7/2026 Timor-Leste – Việt Nam 0-7 27/7/2026 Indonesia – Campuchia 5-1 27/7/2026 Singapore – Timor-Leste 2-0

Đội tuyển Việt Nam tạo nên chiến thắng đậm nhất giải tính đến trước ngày 31/7. Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi hai bàn, Nguyễn Xuân Son đóng góp một pha lập công; bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà của Timor-Leste.

Indonesia cũng khởi đầu đầy ấn tượng khi đánh bại Campuchia 5-1. Mitch Baker ghi ba bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia, trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất sau lượt trận đầu.

Singapore không tạo ra những tỷ số quá cách biệt nhưng thể hiện khả năng giải quyết trận đấu khá tốt. Đội bóng đảo quốc thắng Campuchia 2-1 bằng bàn quyết định ở thời gian bù giờ, sau đó vượt qua Timor-Leste 2-0 để giành trọn 6 điểm.

Bảng B

Ngày thi đấu Trận đấu Kết quả 25/7/2026 Myanmar – Malaysia 1-2 25/7/2026 Lào – Thái Lan 0-5 28/7/2026 Malaysia – Lào 4-0 28/7/2026 Philippines – Myanmar 1-4

Malaysia là đội đầu tiên tại bảng B giành 6 điểm sau khi lần lượt thắng Myanmar 2-1 và Lào 4-0. Trong khi đó, Myanmar trở lại cuộc đua bằng chiến thắng bất ngờ 4-1 trên sân Philippines.

Thái Lan mới thi đấu một trận nhưng đã thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước Lào. Đội bóng xứ chùa vàng vẫn có quyền tự quyết trong cuộc đua ngôi đầu bởi còn một trận chưa đấu so với Malaysia và Myanmar.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 trước lượt trận ngày 31/7

Bảng A

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hiệu số Điểm 1 Singapore 2 2 +3 6 2 Việt Nam 1 1 +7 3 3 Indonesia 1 1 +4 3 4 Campuchia 2 0 -5 0 5 Timor-Leste 2 0 -9 0

Singapore có lợi thế điểm số nhưng đã thi đấu nhiều hơn Việt Nam và Indonesia một trận. Việt Nam tạm đứng thứ hai nhờ hiệu số +7, tốt hơn Indonesia ba bàn.

Bảng B

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hiệu số Điểm 1 Malaysia 2 2 +5 6 2 Thái Lan 1 1 +5 3 3 Myanmar 2 1 +2 3 4 Philippines 1 0 -3 0 5 Lào 2 0 -9 0

Malaysia đang dẫn đầu, nhưng trận gặp Thái Lan ngày 1/8 mới là bài kiểm tra lớn nhất của đội bóng này. Myanmar cũng còn cơ hội cạnh tranh nếu giành kết quả tốt trước Lào ở lượt tiếp theo.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7

Thời gian Trận đấu Địa điểm 17 giờ Timor-Leste – Indonesia Sân Chonburi, Thái Lan 20 giờ Việt Nam – Singapore Sân Mỹ Đình, Hà Nội

Hai trận đều chưa diễn ra ở thời điểm bài viết được cập nhật. Trận Việt Nam – Singapore được phát sóng trên các nền tảng sở hữu bản quyền tại Việt Nam.

Việt Nam – Singapore: Trận đấu giành quyền chủ động

Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste giúp Việt Nam có lợi thế rất lớn về hiệu số. Tuy nhiên, Singapore mới là đội đang nắm ngôi đầu nhờ toàn thắng hai trận đầu tiên.

Nếu đánh bại Singapore, Việt Nam sẽ có 6 điểm và vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng. Vị trí cụ thể của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi đó còn phụ thuộc vào tỷ số trận Timor-Leste – Indonesia diễn ra trước đó.

Nếu hòa, Việt Nam có 4 điểm, trong khi Singapore nâng tổng điểm lên 7. Kịch bản này có thể khiến đội tuyển Việt Nam chịu áp lực lớn trước chuyến làm khách trên sân Indonesia ngày 3/8.

Bởi vậy, đây không đơn thuần là trận đấu sân nhà đầu tiên của Việt Nam tại giải năm nay. Ba điểm trước Singapore có thể giúp nhà đương kim vô địch giành quyền chủ động cho cả hai lượt trận còn lại.

Việt Nam có lực lượng gần như đầy đủ

Trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam đón tín hiệu tích cực khi không còn cầu thủ nào phải tập riêng. Tài Lộc đã trở lại sau chấn thương, trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm tập luyện bình thường sau khi vắng mặt ở trận ra quân.

HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển có một tuần nghỉ ngơi và hồi phục sau trận gặp Timor-Leste. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh toàn đội phải tập trung cho Singapore trước khi tính đến chuyến làm khách tại Indonesia.

Sự trở lại của các cầu thủ giúp ban huấn luyện có thêm phương án xoay vòng. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của trận đấu, bộ khung từng chơi tốt trước Timor-Leste nhiều khả năng vẫn được ưu tiên.

Đình Bắc đang có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh vị trí đá chính sau cú hat-trick. Xuân Son đóng vai trò trung phong, còn Hoàng Hên và Quang Hải có thể được sử dụng để tăng khả năng kiểm soát bóng, tạo đột biến quanh khu vực cấm địa.

Singapore không đến Mỹ Đình để phòng ngự cầu hòa

Singapore đang có tâm lý thuận lợi sau hai chiến thắng liên tiếp. HLV Gavin Lee khẳng định đội bóng của ông vẫn hướng tới ba điểm thay vì chỉ cố gắng bảo vệ một kết quả hòa.

Ilhan Fandi là mũi tấn công đáng chú ý nhất của đội khách. Tiền đạo này ghi bàn quyết định trước Campuchia và tiếp tục mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste.

Singapore có thể không kiểm soát bóng nhiều tại Mỹ Đình, nhưng họ sở hữu thể hình, khả năng tranh chấp và phương án tấn công trực diện. Những pha bóng dài hướng tới Ilhan Fandi, bóng bổng và tình huống cố định là các nguy cơ hàng phòng ngự Việt Nam phải đặc biệt lưu ý.

Điểm Việt Nam cần tránh là đẩy cả hai biên lên quá cao cùng lúc. Nếu mất bóng trong tư thế đội hình dâng cao, khoảng trống phía sau các hậu vệ biên có thể trở thành khu vực để Singapore phản công.

Hàng công Việt Nam cần kiên nhẫn

Trước Timor-Leste, Việt Nam có nhiều khoảng trống để phối hợp và dứt điểm. Kịch bản ấy khó lặp lại khi gặp Singapore, đội có khả năng giữ cự ly và tranh chấp tốt hơn.

Đội chủ nhà cần di chuyển bóng nhanh, kéo giãn hàng thủ đối phương thay vì liên tục đưa bóng vào khu vực đông người. Khả năng sút xa của Quang Hải, Hoàng Đức hoặc Hoàng Hên có thể trở thành phương án phá vỡ thế trận nếu Singapore lùi sâu.

Xuân Son cũng có vai trò quan trọng ngay cả khi không trực tiếp ghi bàn. Khả năng làm tường và thu hút trung vệ của tiền đạo này sẽ tạo khoảng trống cho Đình Bắc hoặc các cầu thủ tuyến hai băng lên.

Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng không nên nhập cuộc với tâm lý phải ghi bàn thật sớm. Sự kiên nhẫn, khả năng kiểm soát chuyển trạng thái và hiệu quả trong những pha bóng cuối cùng mới là chìa khóa quyết định trận đấu.

Indonesia có cơ hội gây sức ép

Trước khi Việt Nam gặp Singapore, Indonesia sẽ đối đầu Timor-Leste. Sau chiến thắng 5-1 trước Campuchia, đội bóng xứ vạn đảo đứng trước cơ hội giành thêm ba điểm và cải thiện hiệu số.

Timor-Leste đã nhận chín bàn thua sau hai trận và chưa ghi được bàn nào. Nếu tiếp tục thất bại, đội bóng này có thể sớm hết cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết.

Indonesia sẽ muốn thắng đậm để tạo ưu thế trước cuộc tiếp đón Việt Nam ngày 3/8. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Campuchia cũng cho thấy hàng phòng ngự Indonesia chưa thực sự chắc chắn và vẫn để đối phương tạo ra một số cơ hội.

Kết quả trận đấu lúc 17 giờ vì thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến áp lực mà Việt Nam và Singapore phải đối mặt tại Mỹ Đình.

Bảng B chờ đại chiến Thái Lan – Malaysia

Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm, nhưng khoảng cách này chưa bảo đảm cho họ một suất vào bán kết. Thái Lan mới thi đấu một trận và sẽ gặp Malaysia lúc 20 giờ ngày 1/8.

Nếu Thái Lan giành chiến thắng, hai đội sẽ cùng có 6 điểm và cuộc đua ngôi đầu được mở lại. Nếu Malaysia có điểm, đội bóng này sẽ tiến thêm một bước dài về phía bán kết.

Myanmar cũng chưa bị loại khỏi cuộc đua. Chiến thắng 4-1 trước Philippines giúp đội tuyển này cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu số, đồng thời tạo sức ép lên Thái Lan và Malaysia.

Lịch thi đấu các lượt tiếp theo

Ngày Giờ Trận đấu 1/8/2026 17 giờ Lào – Philippines 1/8/2026 20 giờ Thái Lan – Malaysia 3/8/2026 17 giờ 30 Campuchia – Timor-Leste 3/8/2026 20 giờ 30 Indonesia – Việt Nam 4/8/2026 17 giờ Myanmar – Lào 4/8/2026 20 giờ Philippines – Thái Lan 7/8/2026 20 giờ Việt Nam – Campuchia 7/8/2026 20 giờ Singapore – Indonesia 8/8/2026 20 giờ Thái Lan – Myanmar 8/8/2026 20 giờ Malaysia – Philippines

Vòng bảng khép lại ngày 8/8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Các trận bán kết diễn ra từ ngày 15 đến 19/8, còn chung kết lượt đi và lượt về được tổ chức ngày 22 và 26/8.

Nhận định cục diện ASEAN Cup 2026

Bảng A đang hình thành cuộc đua ba đội giữa Việt Nam, Singapore và Indonesia. Singapore có điểm số, Việt Nam có hiệu số, còn Indonesia sở hữu lợi thế sân nhà trong cuộc đối đầu trực tiếp với Việt Nam.

Kết quả ngày 31/7 có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Nếu Việt Nam và Indonesia cùng thắng, ba đội sẽ có 6 điểm, khiến hai lượt cuối trở thành những trận đấu gần như loại trực tiếp.

Nếu Singapore có điểm tại Mỹ Đình, đội bóng đảo quốc sẽ tiếp tục dẫn đầu và đẩy áp lực sang Việt Nam trước chuyến làm khách tại Indonesia.

Ở bảng B, Malaysia đang có lợi thế rõ nhất nhưng Thái Lan vẫn là ứng viên hàng đầu. Myanmar trở thành ẩn số sau chiến thắng đậm trên sân Philippines.

Với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu không chỉ là đánh bại Singapore mà còn phải duy trì sự cân bằng. Một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp nhà đương kim vô địch bước vào trận gặp Indonesia với tâm thế chủ động hơn rất nhiều.