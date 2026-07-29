Trực tiếp U17 PVF vs U17 Huế 15h30 hôm nay xem ở đâu?

(GLO)- U17 PVF gặp U17 Huế lúc 15h30 ngày 29/7 trên sân Pleiku trong trận chung kết U17 Quốc gia 2026. Cập nhật kênh trực tiếp, lực lượng, đội hình và dự đoán tỷ số.

U17 PVF đối đầu U17 Huế trong trận chung kết Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. PVF được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng nhân sự, trong khi đội bóng cố đô đã chứng minh rằng tinh thần, kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội có thể giúp họ vượt qua mọi giới hạn.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu U17 PVF vs U17 Huế

Nội dung Thông tin Trận đấu U17 PVF vs U17 Huế Giải đấu U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 Vòng đấu Chung kết Thời gian 15h30 ngày 29/7/2026 Địa điểm Sân vận động Pleiku Tỉnh, thành Gia Lai

Trận chung kết là trận đấu cuối cùng của vòng chung kết U17 Quốc gia 2026, được tổ chức ngay trước lễ trao giải trên sân Pleiku.

Link xem trực tiếp U17 PVF vs U17 Huế

Trận U17 PVF vs U17 Huế được truyền hình trực tiếp trên ON Football HD. Khán giả có thể theo dõi qua hệ thống VTVcab, ứng dụng VTVcab ON hoặc nền tảng ON Plus.

Địa chỉ xem chính thức:

Người xem có thể phải đăng nhập hoặc sử dụng gói thuê bao phù hợp. Tới thời điểm cập nhật, lịch phát sóng chính thức xác nhận ON Football HD là kênh trực tiếp trận chung kết; đường dẫn chương trình có thể xuất hiện sát giờ thi đấu.

Nhận định U17 PVF vs U17 Huế

PVF có chất lượng đội hình nhỉnh hơn

U17 PVF bước vào chung kết với vị thế của một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam. Đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Duy sở hữu nhiều cầu thủ đã quen với môi trường đội tuyển trẻ như Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào và Trương Nguyễn Duy Khang.

Hành trình của PVF không hoàn toàn bằng phẳng. Đội chỉ đứng nhì bảng A sau một trận thắng, một trận hòa và một thất bại, ghi ba bàn trong ba lượt đấu. Tuy nhiên, khi bước vào vòng loại trực tiếp, PVF lại thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm.

Ở tứ kết, họ bị Sông Lam Nghệ An dẫn bàn và chỉ tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ trước khi thắng 4-2 trong loạt luân lưu. Đến bán kết, PVF chơi thực dụng hơn trước đương kim vô địch Hà Nội. Dù không kiểm soát bóng nhiều bằng đối phương, đội bóng áo trắng vẫn thắng 2-0 nhờ cú đá phạt của Phạm Tuấn Kiệt và bàn ấn định tỷ số của Bùi Vương Gia Bảo.

Điểm mạnh của PVF nằm ở cấu trúc tương đối cân bằng. Các trung vệ có khả năng triển khai bóng, tuyến giữa giàu sức tranh chấp, còn hàng công sở hữu nhiều cầu thủ có thể đổi vị trí và xử lý độc lập.

Nguyễn Văn Dương có thể hoạt động rộng, Lê Sỹ Bách thường xuyên di chuyển vào vùng cấm, trong khi Bùi Vương Gia Bảo đem đến tốc độ và khả năng tạo đột biến. Phạm Tuấn Kiệt cũng trở thành phương án đáng chú ý ở các tình huống đá phạt sau bàn thắng vào lưới Hà Nội.

U17 Huế không còn đơn thuần là hiện tượng

U17 Huế lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết U17 Quốc gia. Đội bóng cố đô không sở hữu nhiều gương mặt được xem là ngôi sao, nhưng tạo dấu ấn bằng lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Sau khi đứng nhì bảng C, Huế loại một trong những ứng viên vô địch là Thể Công Viettel I. Hai đội hòa 1-1 sau 90 phút trước khi Huế thắng 6-5 trên chấm luân lưu.

Tại bán kết, Huế tiếp tục cho thấy khả năng chịu áp lực. Nguyễn Viết Tài mở tỷ số trước SHB Đà Nẵng, đối phương gỡ hòa trong hiệp một nhưng Huế không mất kiểm soát. Phút cuối trận, Lê Nguyễn Đức Trí đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc, đưa đội bóng cố đô vào chung kết.

Đội bóng của HLV Phan Văn Trí không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều. Họ thường giữ cự ly thấp vừa phải, tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến rồi đưa bóng nhanh cho Nguyễn Viết Tài, Ngô Anh Kỳ hoặc Đức Trí.

Nguyễn Viết Tài đang là cầu thủ nổi bật nhất của Huế. Đội trưởng mang áo số 20 đã ghi bàn quyết định trước Đồng Tháp ở vòng bảng và tiếp tục mở tỷ số trong trận bán kết. Đức Trí lại đặc biệt nguy hiểm khi xâm nhập vùng cấm và không chiến.

Bóng cố định có thể định đoạt chức vô địch

Cả hai đội đều bước vào chung kết nhờ những tình huống cố định quan trọng.

PVF mở tỷ số trước Hà Nội bằng cú đá phạt trực tiếp của Tuấn Kiệt. Huế giành vé chung kết nhờ quả phạt góc của Thành Long và pha đánh đầu của Đức Trí. Trong một trận đấu mà hai bên đều thận trọng, phạt góc hoặc đá phạt gần vòng cấm có thể trở thành con đường ngắn nhất dẫn tới bàn thắng.

PVF cần hạn chế những quả phạt không cần thiết ở hai biên và kiểm soát tốt Đức Trí trong các pha không chiến. Ngược lại, hàng phòng ngự Huế phải tránh để Tuấn Kiệt, Văn Dương hay Sỹ Bách có nhiều cơ hội xử lý bóng gần vùng cấm.

Cuộc chiến trung tuyến là chìa khóa

PVF có thể sử dụng Bùi Anh Khoa, Duy Khang và Tuấn Kiệt để kiểm soát trung lộ. Bộ ba này vừa có khả năng thu hồi bóng, vừa hỗ trợ triển khai tấn công.

Phía Huế nhiều khả năng bố trí Thành Long và Trần Vũ Hoàng Anh chơi gần nhau, ưu tiên bảo vệ khoảng trống trước hàng phòng ngự. Khi giành lại bóng, đội bóng cố đô sẽ tìm cách đưa bóng nhanh ra biên thay vì phối hợp quá lâu ở giữa sân.

PVF được đánh giá cao hơn về khả năng giữ bóng nhưng không nên nóng vội. Nếu đẩy quá nhiều cầu thủ lên phía trước, họ có thể để lộ khoảng trống cho Nguyễn Viết Tài và Ngô Anh Kỳ phản công.

Trận đấu khó xuất hiện thế trận một chiều

PVF có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Huế đã chứng minh họ rất thoải mái khi chơi ở thế cửa dưới. Đội bóng cố đô từng vượt qua Thể Công Viettel I và SHB Đà Nẵng bằng sự kiên nhẫn, thay vì cố gắng đôi công.

Kịch bản dễ xảy ra là PVF chủ động triển khai, còn Huế duy trì đội hình chặt và chờ cơ hội từ phản công hoặc bóng cố định. Nếu chưa có bàn thắng trong hiệp một, áp lực sẽ tăng mạnh trong khoảng 30 phút cuối.

Thông tin lực lượng hai đội

U17 PVF

PVF chưa thông báo ca chấn thương hoặc án treo giò mới trước trận chung kết. Bộ khung vừa đánh bại Hà Nội nhiều khả năng tiếp tục được giữ lại.

Nguyễn Việt Dũng là một lựa chọn đáng chú ý trong khung thành sau màn trình diễn tốt ở vòng tứ kết. Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa và Bùi Trung Hiếu tạo nên nền tảng phòng ngự, trong khi Bùi Anh Khoa, Tuấn Kiệt, Văn Dương, Sỹ Bách và Gia Bảo là những phương án quan trọng ở phía trên.

Chiều sâu lực lượng là ưu thế của PVF. HLV Nguyễn Ngọc Duy còn nhiều cầu thủ có thể thay đổi tốc độ trận đấu trong hiệp hai.

U17 Huế

U17 Huế cũng chưa ghi nhận tổn thất lực lượng mới sau trận bán kết. Nguyễn Viết Tài, Đức Trí, Thành Long, Ngô Anh Kỳ và Nguyễn Văn Bộ đều có thể tiếp tục ra sân.

Điều HLV Phan Văn Trí cần tính toán là thể lực. Huế đã trải qua trận tứ kết kéo dài tới loạt luân lưu, sau đó phải thi đấu với cường độ cao trước SHB Đà Nẵng.

Tuy vậy, tinh thần và sự gắn kết đang là nguồn sức mạnh đáng kể của đội bóng cố đô. Huế không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân khi các bàn thắng ở vòng loại trực tiếp được chia cho Nguyễn Hoàng Bách, Nguyễn Viết Tài và Đức Trí.

Kết quả 5 trận gần nhất của U17 PVF

Ngày Trận đấu Kết quả 27/7/2026 U17 Hà Nội – U17 PVF 0-2 25/7/2026 U17 PVF – U17 SLNA 1-1, PVF thắng luân lưu 4-2 20/7/2026 U17 LPBank HAGL – U17 PVF 1-0 18/7/2026 U17 Thể Công Viettel I – U17 PVF 0-0 16/7/2026 U17 PVF – U17 SHB Đà Nẵng 3-0

Thành tích trong 90 phút: Thắng 2, hòa 2, thua 1; ghi 6 bàn và nhận 2 bàn.

PVF giữ sạch lưới ở ba trong năm trận gần nhất. Đội chỉ nhận hai bàn, cho thấy hàng phòng ngự đang là điểm tựa quan trọng trước trận chung kết.

Kết quả 5 trận gần nhất của U17 Huế

Ngày Trận đấu Kết quả 27/7/2026 U17 Huế – U17 SHB Đà Nẵng 2-1 24/7/2026 U17 Thể Công Viettel I – U17 Huế 1-1, Huế thắng luân lưu 6-5 21/7/2026 U17 Lâm Đồng – U17 Huế 0-2 19/7/2026 U17 Huế – U17 Hà Nội 2-4 17/7/2026 U17 Đồng Tháp – U17 Huế 0-1

Thành tích trong 90 phút: Thắng 3, hòa 1, thua 1; ghi 8 bàn và nhận 6 bàn.

Huế ghi bàn ở cả năm trận. Đội bóng cố đô có hiệu suất tấn công cao hơn PVF trong chuỗi trận này, nhưng cũng bộc lộ khoảng trống phòng ngự ở thất bại 2-4 trước Hà Nội.

Kết quả đối đầu U17 PVF vs U17 Huế gần nhất

Lần đối đầu được ghi nhận gần nhất giữa hai đội diễn ra tại vòng chung kết U17 Quốc gia 2022. Huế bất ngờ đánh bại PVF 2-1 tại vòng bảng.

Ngày Trận đấu Kết quả 30/8/2022 U17 Huế – U17 PVF 2-1

Nguyễn Đăng Khoa và Bùi Công Chính ghi bàn cho Huế, còn Thái Bá Đạt lập công cho PVF. Kết quả này chủ yếu có ý nghĩa tham khảo bởi lực lượng hai đội hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.

Đội hình xuất phát U17 PVF vs U17 Huế dự kiến

Đội hình dưới đây được dự báo từ danh sách đăng ký và bộ khung hai đội đã sử dụng ở vòng đấu loại trực tiếp. Danh sách chính thức có thể được điều chỉnh khoảng một giờ trước khi bóng lăn.

U17 PVF, sơ đồ dự kiến 4-3-3: Nguyễn Việt Dũng; Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Trọng Phong; Trương Nguyễn Duy Khang, Bùi Anh Khoa, Phạm Tuấn Kiệt; Lê Sỹ Bách, Nguyễn Văn Dương, Bùi Vương Gia Bảo.

U17 Huế, sơ đồ dự kiến 4-2-3-1: Lê Hồng Quang; Võ Nguyễn Giáp, Nguyễn Văn Bộ, Hoàng Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Thắng; Nguyễn Thành Long, Trần Vũ Hoàng Anh; Ngô Anh Kỳ, Nguyễn Hoàng Bách, Nguyễn Viết Tài; Lê Nguyễn Đức Trí.

Dự đoán tỷ số U17 PVF vs U17 Huế

PVF nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân, khả năng kiểm soát bóng và chiều sâu lực lượng. Việc đánh bại đương kim vô địch Hà Nội cũng giúp các cầu thủ trẻ PVF có thêm sự tự tin.

U17 Huế lại sở hữu tinh thần rất tốt, phòng ngự kỷ luật và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Nếu đội bóng cố đô giữ được tỷ số cân bằng trong hiệp một, trận chung kết có thể trở nên khó lường.

PVF nhiều khả năng kiểm soát thế trận nhưng sẽ không dễ tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Khác biệt có thể đến từ một tình huống đá phạt, pha bóng cá nhân hoặc sai sót trong giai đoạn cuối trận.