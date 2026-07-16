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U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai thua đậm trong trận ra quân

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Được chơi trên sân nhà trong trận khai màn của vòng chung kết Giải U17 Quốc gia, U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã để thua 2-5 trước U17 Thể Công Viettel 1.

Chiều 16-7, trên sân vận động Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026.

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U17 LPBank HAGL đón tiếp U17 Thể Công Viettel 1 ở trận khai mạc vòng chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu năm nay quy tụ đội chủ nhà là U17 LPBank HAGL và 11 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại.

Cụ thể, 12 đội được chia thành 3 bảng đấu. U17 LPBank HAGL nằm ở bảng A cùng U17 Thể Công Viettel 1, U17 SHB Đà Nẵng và U17 PVF. Bảng B gồm U17 Sông Lam Nghệ An, U17 CLB TP. Hồ Chí Minh, U17 PVF-CAND và U17 Đồng Nai; bảng C có U17 Hà Nội, U17 Huế, U17 Đồng Tháp và U17 Lâm Đồng.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng để chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết.

Ngay ở trận ra quân, đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bùi Xuân Hiếu chạm trán U17 Thể Công Viettel 1. Hai đội nhập cuộc với thế trận đôi công, tạo nên màn so tài hấp dẫn và nhiều cơ hội ghi bàn.

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Mạnh Nguyên ghi bàn thắng gỡ hòa cho U17 LPBank HAGL trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Đội khách là những người tận dụng cơ hội tốt hơn khi mở tỷ số ở phút 29 sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, đội bóng trẻ phố núi đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Mạnh Nguyên dứt điểm chéo góc hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1.

Dẫu vậy, thế cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ. Từ một pha phản công bên cánh phải, Đại Nhân băng vào dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Thể Công Viettel 1 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp 2, U17 LPBank HAGL buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những khoảng trống nơi hàng thủ đã khiến đội chủ nhà phải trả giá.

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U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai “phơi áo” trận ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

Ở các phút 46 và 52, đội trưởng Đại Nhân liên tiếp lập công để hoàn tất cú hat-trick, giúp U17 Thể Công Viettel 1 nới rộng cách biệt lên 4-1.

Đội khách tiếp tục thể hiện sự sắc bén trên hàng công khi ở phút 66, Quang Danh tung cú sút chân trái căng như kẻ chỉ, nâng tỷ số lên 5-1.

Những nỗ lực của U17 LPBank HAGL chỉ giúp đội chủ nhà có thêm bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 do công của Gia Huy ở phút 72. Thất bại đậm trong trận ra quân khiến đại diện phố núi gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, nhất là khi đã thua thiệt về hiệu số bàn thắng bại.

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