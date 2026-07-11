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U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng “tử thần”

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 10-7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 quốc gia 2026. Theo đó, chủ nhà U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã rơi vào bảng đấu “tử thần” với các đội bóng mạnh.

Sau khi vòng loại khép lại, Ban Tổ chức đã xác định 12 đội bóng góp mặt ở vòng chung kết diễn ra tại Gia Lai từ ngày 16 đến 29-7. Các đội bóng được chia làm 3 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội.

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U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng “tử thần”. Ảnh: Tiến Dũng

Theo đó, chủ nhà U17 LPBank HAGL nằm ở bảng A với các đối thủ được đánh giá cao như: Thể Công Viettel 1, SHB Đà Nẵng và PVF.

Bảng B có sự góp mặt của Sông Lam Nghệ An, CLB TP. HCM, PVF-CAND và Đồng Nai; trong khi bảng C gồm Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm ở mỗi bảng để chọn ra 2 đội nhất, nhì cùng 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng tứ kết.

Dù là đội chủ nhà nhưng U17 LPBank HAGL vẫn thi đấu vòng loại và có kết quả rất ấn tượng. Thầy trò huấn luyện viên Bùi Xuân Hiếu đứng đầu bảng D ở vòng loại với 22 điểm sau 10 trận, xếp trên đội thứ 2 là Lâm Đồng 5 điểm.

Được biết, các trận đấu sẽ thi đấu trên sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

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