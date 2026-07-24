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Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia:

U17 SHB Đà Nẵng và U17 Huế vào bán kết

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 24-7, 2 trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra đầy kịch tính. U17 SHB Đà Nẵng cùng U17 Huế đã lọt vào trận bán kết.

Ở trận đấu trên sân Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, U17 SHB Đà Nẵng và U17 TP. Hồ Chí Minh đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với 7 bàn thắng được ghi.

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U17 SHB Đà Nẵng (trái) đã giành vé vào bán kết sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng trẻ Sài thành có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 14 do công của Nguyên Anh. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, đội bóng đến từ sông Hàn đã san bằng cách biệt từ pha đánh đầu của Đình Giang.

Trước khi hiệp 1 khép lại, U17 SHB Đà Nẵng đã có bàn vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, U17 TP. Hồ Chí Minh đã vùng lên ngay ở đầu hiệp 2 với liên tiếp 2 bàn thắng để dẫn ngược 3-2.

Những tưởng lợi thế tinh thần sẽ giúp họ tiếp tục chơi thăng hoa để giành vé đi tiếp song U17 SHB Đà Nẵng đã chơi bùng nổ. Đình Giang là người tỏa sáng với cú đúp giúp đại diện của miền Trung vượt qua đối thủ với tỷ số 4-3.

Trong khi đó trên sân Pleiku, U17 Thể Công Viettel 1 phải nhận cái kết đắng khi có một trận đấu trên cơ trước một đại diện của miền Trung khác là U17 Huế. Tuy nhiên, trong 90 phút thi đấu, 2 đội đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

Trên loạt sút luân lưu, U17 Huế tỏ ra bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định để hạ gục đội bóng Quân đội với tỷ số 6-5 để giành vé vào bán kết.

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