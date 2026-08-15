(GLO)- Sáng 15-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Đội bóng xã Đak Đoa là đại diện duy nhất của tỉnh tham dự Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I - 2026.

Giải đấu năm nay được tổ chức tại tỉnh Lào Cai từ ngày 23 đến 29-8. Giải quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với 8 đội bóng từ nhiều địa phương cùng 4 đội bóng của chủ nhà Lào Cai.

Đội bóng xã Đak Đoa tranh tài tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc. Ảnh: Văn Ngọc

Tỉnh Gia Lai có 1 đội bóng tham gia tranh tài là xã Đak Đoa với 12 cầu thủ. Trước đó, tại Giải Bóng đá nữ dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 tranh Cúp VTV5 diễn ra vào tháng 3-2026, Đak Đoa đã lên ngôi vô địch sau khi vượt qua đối thủ ở trận chung kết với tỷ số 4-2.

Giải đấu là cơ hội để các cầu thủ của xã Đak Đoa có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần thể dục thể thao; đồng thời lan tỏa hình ảnh, nét đẹp của người dân tộc thiểu số tại Đak Đoa nói riêng và Gia Lai nói chung.