Gia Lai có 2 đội tranh tài ở Giải Bóng đá U9 toàn quốc

(GLO)- Tại Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 chuẩn bị diễn ra ở tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có 2 đại diện tranh tài.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức thường niên.

Đội bóng U9 Sao Việt Gia Lai xuất quân sẵn sàng tham gia giải. Ảnh: Thế Quang

Năm nay, giải đấu được tổ chức ở tỉnh Quảng Ngãi và sẽ chính thức khởi tranh từ 12-8 với sự tham gia của hơn 300 cầu thủ lứa tuổi U9 đến từ 28 đội bóng trong toàn quốc.

Ở giải này, Gia Lai có 2 đại diện tranh tài là U9 Sao Việt Gia Lai và U9 LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, nòng cốt của các cầu thủ U9 Sao Việt Gia Lai là các cầu thủ của Trung tâm Bóng đá cộng đồng Bùi Văn Long.

Với U9 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, nòng cốt của đội bóng này là những tài năng trẻ của Trung tâm Bóng đá cộng đồng Pleiku School.

Các thành viên của U9 LPBank Hoàng Anh Gia Lai tranh tài tại giải đấu năm nay. Ảnh: Thế Quang

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, tổng tiền thưởng của giải là gần 60 triệu đồng; trong đó nhà vô địch nhận 15 triệu đồng, Á quân 10 triệu đồng, hạng ba 8 triệu đồng và đội bóng giành giải phong cách nhận 5 triệu đồng.

Giải là cơ hội cho các cầu thủ nhí giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, ươm mầm đam mê với bóng đá; đồng thời, giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn các cầu thủ trẻ tài năng để bồi dưỡng, đào tạo.