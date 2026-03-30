Sôi nổi giải bóng đá U9, U11 Trường APC Gia Lai mở rộng năm 2026

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá U9, U11 Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC Gia Lai) mở rộng năm 2026 đã kết thúc vào chiều 29-3, với chức vô địch thuộc về đội U9 Đan Lê FC và U11 Kon Tum School.

Giải đấu diễn ra từ ngày 27 đến 29-3, quy tụ 270 cầu thủ nhí của 18 đội bóng đến từ các trường học và trung tâm bóng đá cộng đồng trong và ngoài tỉnh Gia Lai, tranh tài ở hai lứa tuổi U9 và U11.

Ở nội dung U11, có 12 đội tham gia, được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra các đội có thành tích tốt vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết nhằm xác định nhà vô địch.

Nội dung U9 có 6 đội, chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn các đội vào bán kết và chung kết để tranh ngôi vô địch.

Các trận đấu được tổ chức tại sân bóng đá Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (23 Trần Nhật Duật, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), theo thể thức thi đấu sân 5 người.

Ở trận chung kết lứa tuổi U9 diễn ra chiều 29-3, Đan Lê FC (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã thi đấu hiệu quả, giành chiến thắng thuyết phục 6-3 trước Nguyễn Huệ FC (xã Ia Grai), qua đó lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, ở trận chung kết U11, đội Kon Tum School (tỉnh Quảng Ngãi) đã vượt qua U11 Nguyễn Huệ FC (xã Ia Grai) với tỷ số 5-1 chính thức giành chức vô địch ở lứa tuổi này.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em nhỏ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá học đường, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá địa phương.