Tin vui với thể thao Gia Lai, Nguyễn Thị Loan giành vé dự ASIAD 20

(GLO)- Ngày 22-5, tin vui đã đến với thể thao Gia Lai khi nữ võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Loan chính thức giành vé tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026 (ASIAD 20).

Theo đó, Hiệp hội Taekwondo châu Á đã có thông báo chính thức về việc đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành 4 suất tham dự ngày hội thể thao lớn nhất châu lục, diễn ra vào tháng 10-2026 tại Nhật Bản.

Nguyễn Thị Loan (hàng dưới, thứ 4 từ trái qua) đã giành vé chính thức dự ASIAD 20. Ảnh: Đức Nhật

Trong số này có 2 suất giành cho nội dung quyền cá nhân nam và quyền cá nhân nữ. Ở nội dung đối kháng, 2 suất thuộc về Bạc Thị Khiêm ở hạng cân 67 kg nữ và Nguyễn Thị Loan ở hạng cân 49 kg nữ.

Đây là kết quả sau khi nữ võ sĩ Gia Lai Nguyễn Thị Loan lọt vào vòng tứ kết Giải Vô địch Taekwondo châu Á đang diễn ra tại Mông Cổ.

Việc Nguyễn Thị Loan - vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - xuất sắc giành suất chính thức dự ASIAD 20 là tin vui với thể thao Gia Lai, thể hiện thành quả của quá trình nỗ lực tập luyện, thi đấu và cạnh tranh quyết liệt ở đấu trường châu lục của vận động viên cùng ban huấn luyện.