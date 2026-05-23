Tin vui với thể thao Gia Lai, Nguyễn Thị Loan giành vé dự ASIAD 20

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 22-5, tin vui đã đến với thể thao Gia Lai khi nữ võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Loan chính thức giành vé tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026 (ASIAD 20).

Theo đó, Hiệp hội Taekwondo châu Á đã có thông báo chính thức về việc đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành 4 suất tham dự ngày hội thể thao lớn nhất châu lục, diễn ra vào tháng 10-2026 tại Nhật Bản.

Nguyễn Thị Loan (hàng dưới, thứ 4 từ trái qua) đã giành vé chính thức dự ASIAD 20. Ảnh: Đức Nhật

Trong số này có 2 suất giành cho nội dung quyền cá nhân nam và quyền cá nhân nữ. Ở nội dung đối kháng, 2 suất thuộc về Bạc Thị Khiêm ở hạng cân 67 kg nữ và Nguyễn Thị Loan ở hạng cân 49 kg nữ.

Đây là kết quả sau khi nữ võ sĩ Gia Lai Nguyễn Thị Loan lọt vào vòng tứ kết Giải Vô địch Taekwondo châu Á đang diễn ra tại Mông Cổ.

Việc Nguyễn Thị Loan - vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - xuất sắc giành suất chính thức dự ASIAD 20 là tin vui với thể thao Gia Lai, thể hiện thành quả của quá trình nỗ lực tập luyện, thi đấu và cạnh tranh quyết liệt ở đấu trường châu lục của vận động viên cùng ban huấn luyện.

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

Võ cổ truyền

(GLO)- Những bước đi đầu tiên trong việc số hóa hoạt động võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động chuyên môn, lưu trữ tư liệu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Bóng đá

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.

